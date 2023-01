Rohit Sharm Pc: रोहित ने दिए वनडे वर्ल्ड कप के मैचों की टाइमिंग में बदलाव के संकेत, कहा - "मैं किसी भी चीज से समझौता नहीं करना चाहता"

Rohit Sharma

Rohit Sharma On One Day Wc 2023 Timing: रोहित शर्मा ने रविचंद्रन अश्विन (Rohit Sharma on R Ashwin) के एकदिवसीय विश्व कप (One Day wc 2023) में ओस के प्रभाव को कम करने के लिए मैच जल्दी शुरू करने के विचार का मंगलवार को समर्थन किया क्योंकि भारतीय कप्तान नहीं चाहते कि किसी बड़ी प्रतियोगिता में किसी टीम को अनुचित फायदा मिले. शाम के समय जब मैदान पर ओस गिरती है तो गेंदबाजों के लिए गेंद को पकड़ना मुश्किल हो जाता है जिससे लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम के लिए बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है. अश्विन (Ashwin on One Day World cup Timing)ने अक्टूबर-नवंबर में भारत में खेले जाने वाले विश्व कप के मैच सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर शुरू करने का प्रस्ताव दिया था. आमतौर पर भारत में एकदिवसीय मैच (Odi Match Timing In India) दोपहर एक बजकर 30 मिनट पर शुरू होते हैं. हालांकि मीडिया अधिकार हासिल करने के लिए बड़ी रकम का भुगतान करने वाले प्रसारकों से इस विषय पर अंतिम निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है.