तेंदुलकर नहीं, हाशिम आमला ने इन 6 खिलाड़ियों को बताया विश्व क्रिकेट का सबसे महान बल्लेबाज

Hashim Amla picks his top 3 batters in World cricket: साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला (Hashim Amla) ने ऐसे 6 खिलाड़ियों का चुनाव किया है जिसे वो दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज मानते हैं. स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए हाशिम अमला ने 6 खिलाड़ियों के नाम बचाए हैं. अमला ने अपने समय से बेस्ट बल्लेबाज के तौर पर पहले नंबर पर ब्रायन लारा को रखा है. वहीं, अमला की पसंद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान स्टीव वॉ बने हैं. इसके अलावा उन्होंने नंबर 3 पर दिग्गज ऑलराउंडर जैक कैलिस (Jacques Kallis) का नाम लिया है. हाशिम अमला ने इन तीन बल्लेबाजों को अपना फेवरेट और ग्रेट बल्लेबाज करार दिया है. जैक कैलिस को लेकर हाशिम अमला ने कहा कि, "उनके जैसा ऑलराउंडर दुनिया में कोई नहीं रहा है. उन्हें मैं अपने शुरुआती दिनों से देखता आ रहा था. उनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला".

इसके अलावा अमला विवियन रिचर्ड्स को भी महान बल्लेबाज करार दिया है. दूसरी ओर अमला ने चौंकाते हुए सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं लिया है. वहीं, नई नई पीढ़ी में हाशिम अमला ने विराट कोहली और एबी डिविलियर्स को दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज करार दिया है. (Hashim Amla reveals his top 3 batters at the World Championship of Legend)

हाशिम अमला ने इस खिलाड़ी को बताया ऑल टाइम ग्रेट

हाशिम अमला ने इन खिलाड़ियों का चुनाव करते हुए कहा कि, "टॉप तीन बल्लेबाजों का चुनाव करना मुश्किल है, विश्व क्रिकेट में कई बल्लेबाज शानदार रहे हैं. लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे फेवरेट क्रिकेटर लारा और स्टीव वॉ रहे थे. वहीं, कैलिस भी मेरे फेवरेट रहे थे. लेकिन इनके अलावा भी कई सारे क्रिकेटर रहे थे जिसकी बल्लेबाजी देखकर मैं दंग रह जाता था. अभी हाल के समय में विराट और एबी डिविलियर्स रहे थे. वहीं, एक और खिलाड़ी रहे हैं विवियन रिचर्ड्स, वो मेरे ऑल टाइम ग्रेट रहे हैं." (Hashim Amla on Viv Richards)