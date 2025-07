रात में पैरों पर तेल लगाने से क्या होता है? आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया फायदे देखकर कभी नहीं छोड़ेंगे ये आदत

Is it good to massage feet at night: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं या समय की कमी के चलते सेहत पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं. हालांकि, आयुर्वेद में कुछ ऐसी आदतें बताई गई हैं, जिन्हें अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाकर आप बिना ज्यादा मेहनत के अपनी हेल्थ में बड़ा फर्क ला सकते हैं. एक ऐसी ही आदत है रात को सोने से पहले पैरों में हल्का तेल लगाकर मालिश करना. इसे 'पाद अभ्यंग' कहा जाता है. इसके लिए आपको ज्यादा समय की जरूरत नहीं होगी. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं रोज रात को सोने से पहले पैरों में तेल लगाकर मालिश करने से क्या होता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर डॉक्टर अल्का विजयन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, रोज रात को सोने से पहले पैरों की मालिश करने से आपको एक नहीं बल्कि 3-3 कमाल के फायदे मिल सकते हैं. जैसे-

डॉक्टर अल्का बताती हैं, आपके पैर शरीर की 72,000 नाड़ियों और नर्व्स से जुड़े होते हैं. ऐसे में पैरों में मालिश करने से न केवल थकान मिटती है, बल्कि यह आपके नेत्र स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है. आयुर्वेद कहता है कि पैरों के तलवों में कुछ विशेष बिंदु होते हैं, जिनका आंखों से सीधा संबंध होता है. जब हम इन बिंदुओं पर रोज हल्के हाथों से तिल या घी जैसे तेल से मालिश करते हैं, तो इससे आंखों की थकावट कम होती है और इस तरह आंखों की रोशनी में सुधार आता है साथ ही जलन या सूखापन जैसी समस्याओं में भी राहत मिलती है.

अगर आपको रात में देर तक नींद नहीं आती है और इसके चलते आप अगले दिन खुद को थका हुआ या कमजोर महसूस करते हैं, तो पैरों की मालिश इसका एक बेहद आसान और नेचुरल समाधान हो सकता है. पैरों में तेल लगाकर मालिश करने से शरीर और मस्तिष्क शांत होता है, नसों को आराम मिलता है और तनाव का स्तर घट जाता है. जब शरीर और दिमाग दोनों शांत होते हैं, तब नींद जल्दी आती है. साथ ही ये नींद गहरी और सुकूनभरी होती है.

इन सब से अलग डॉक्टर अल्का बताती हैं, पैरों की मालिश केवल शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि दिमाग के लिए भी फायदेमंद होती है. यह मानसिक थकावट को दूर करती है और मस्तिष्क की नसों को रिलैक्स करती है. इससे आपकी फोकस करने की क्षमता, याददाश्त और निर्णय लेने की शक्ति में सुधार होता है. स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए यह आदत बहुत फायदेमंद हो सकती है.

इसके लिए रोज रात को सोने से पहले अपने पैरों को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और सुखा लें.

अब, आप तिल का तेल, नारियल तेल, या गाय का घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

इससे तलवों, एड़ियों और पंजों की 5-10 मिनट हल्की मालिश करें.

रात भर तेल को पैरों में लगा रहने दें.

सुबह पहले गुनगुने पानी से पैर धोएं और फिर नहा लें.

ऐसा नियमित तौर पर करने से कुछ ही दिनों में आपको खुद फर्क महसूस होने लगेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.