Robin Singh: भारत का पहला 'विदेशी खिलाड़ी', डेब्यू के दो मैच के बाद हुआ टीम से बाहर, फिर 7 साल बाद वापसी कर मचाई खलबली

Robin Singh brilliant fielder of All time: बात 90 के दशक की है. जब एक खिलाड़ी बड़ी तेजी से सिंगल चुराता था.फील्डिंग में बड़ा मुस्तैद था. फिटनेस इतनी बढ़िया थी कि मैदान पर खिलाड़ी की उछल कूद देखकर भारतीय फैंस हैरान रह जाते थे. वह तब भारतीय टीम का एकमात्र ऑलराउंडर भी था. यह खिलाड़ी कपिल देव नहीं थे. भारतीय क्रिकेट टीम का यह खिलाड़ी पूरी तरह 'भारतीय' भी नहीं था. लेकिन उसने टीम इंडिया में जो कमाल किया वह किसी धमाल से कम नहीं था. इस खिलाड़ी का जन्म 1963 में कैरेबियाई धरती में त्रिनिदाद और टोबैगो द्वीप पर हुआ था. दोनों माता-पिता भारतीय थे और पूर्वज राजस्थान के अजमेर से ताल्लुक रखते थे.

First time at @BrianLara stadium in Trinidad ! 27/5 Afghanistan !! Hardly any crowd so far. Touch disappointing… @T20WorldCup @ESPNcricinfo @StarSportsIndia pic.twitter.com/d5VXmMOuUq