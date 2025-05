Riyan Parag: रियान पराग का IPL में धमाका, महारिकॉर्ड बनाकर दुनिया को चौंकाया, ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज बने

Riyan Parag record : केकेआर के खिलाफ मैच में राजस्थान (KKR vs RR) को हार का सामना करना पड़ा लेकिन मैच में राजस्थान के कप्तान रियान पराग (Riyan Parag 5 sixes in an IPL over) ने एक ओवर में 5 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया. वहीं, पराग ने वैसे 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए लेकिन उनके ये 6 छक्के एक ओवर में नहीं लगे. भले ही पराग एक ओवर में 6 छक्के लगाने से चूक गए लेकिन आईपीएल के इतिहास में उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देख दुनिया हैरान है. रियाप पराग आईपीएल के इतिहास में इकलौते ऐसे दाएं हाथ के बल्लेबाज बन गए हैं जिनके नाम एक ओवर में 5 छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

इससे पहले 4 बल्लेबाजों ने एक ओवर में लगातार 5 छक्के लगाए हैं लेकिन सभी बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज थे. यानी आईपीएल में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी दाएं हाथ के बल्लेबाज ने एक ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर विश्व क्रिकेट को चौंका कर रख दिया है. रयान पराग से पहले क्रिस गेल, राहुल तेवतिया, रवींद्र जडेजा, रिंकू सिंह ने एक ओवर में 5 छक्के लगाने में सफलता हासिल की थी. लेकिन अब पराग ने भी यह कारनामा किया है लेकिन वो आईपीएल में ऐसा कमाल करने वाले इकलौते दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं.

IPL के एक ओवर में 5 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज (Players to hit 5 sixes in an IPL over)

क्रिस गेल (बाएं हाथ के बल्लेबाज) Vs राहुल शर्मा (2012)

राहुल तेवतिया (बाएं हाथ के बल्लेबाज) Vs शेल्डन कॉटरेल (2020)

रवींद्र जडेजा (बाएं हाथ के बल्लेबाज) Vs हर्षल पटेल (2021)

रिंकू सिंह (बाएं हाथ के बल्लेबाज) Vs यश दयाल (2023)

रियान पराग (बाएं हाथ के बल्लेबाज)Vs मोईन अली (2025)*

IPL के एक ओवर में 5 छक्के लगाने वाले दाएं हाथ के बल्लेबाज- रियान पराग

इतना ही नहीं रयान पराग आईपीएल इतिहास में पहले कप्तान हैं जिनके नाम लगातार छह गेंदों पर छह छक्के लगाने का कमाल दर्ज है. वहीं, राजस्थान रॉयल्स की ओऱ से आईपीएल में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. पराग ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है. रियान पराग ने साल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ नाबाद 84 रन की पारी खेली थी.

आईपीएल में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज (Highest individual score for Rajasthan Royals at No. 4 in IPL)

95 (45) - रियान पराग बनाम केकेआर, 2025*

84* (45) - रियान पराग बनाम डीसी, 2024

77(49) - रियान पराग बनाम एसआरएच, 2024

76* (49) - शेन वॉटसन बनाम पीबीकेएस, 2008

76 (48) - रियान पराग बनाम जीटी, 2024

76 (42) - ओवैस शाह बनाम एमआई, 2021

बता दें कि पराग साल 2024 के बाद से आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर पराग ने अभिषेक शर्मा की बराबरी कर ली है. अभिषेक शर्मा ने भी साल 2024 से लेकर अबतक आईपीएल में 59 छक्के लगाए हैं. वहीं, इस मामले में ओवरऑल सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज निकोलस पूरन हैं.

2024 के बाद से भारतीयों द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा आईपीएल छक्के:

70- निकोलस पूरन ( 24 पारी) (विदेशी)

59* – रियान पराग (26 पारी)

59 – अभिषेक शर्मा (26 पारी)

56 – विराट कोहली (26 पारी)

44 – सूर्यकुमार यादव (22 पारी)

43 – रजत पाटीदार (23 पारी)

42 – शिवम दुबे (25 पारी)

41 – यशस्वी जायसवाल (27 पारी)

40 – रोहित शर्मा (24 पारी)

A contest to remember at Eden! Well played, and hats off to Riyan Parag for a special innings 💜🤝 pic.twitter.com/jgRtYc7XKE — KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 4, 2025

मैच की बात करें तो इस हाई स्कोरिंग मैच में राजस्थान की टीम को आखिरी गेंद पर जीत के लिए तीन रन चाहिए थे, लेकिन वह एक रन ही बना सकी और केकेआर ने एक रन से रोमांचक जीत दर्ज कर प्लेऑफ की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है. और अब यहां से केकेआर अपने हर मैच जीतने की कोशिश करेगी.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 206 रनों का पहाड़ खड़ा किया. जवाब में आरआर 8 विकेट के नुकसान पर 205 रन ही बना पाई.