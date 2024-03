Riyan Parag: "पिछले 3 दिनों से मैं बिस्तर पर था...", धुआंधार पारी खेलने के बाद रियान पराग ने किया खुलासा

रियान पराग का बयान वायरल

Riyan Parag on his Performance: दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की टीम ने शानदार बल्लेबाजी की और 45 गेंद पर 84 रन की नाबाद पारी खेली. अपनी पारी में पराग ने 7 चौके और 6 छक्के लगाए. राजस्थान की जीत में पराग की पारी अहम रही, यही कारण रहा कि रियान पराग (Riyan Parag Player of The match) को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. वहीं, अपनी पारी को लेकर पराग ने बड़ा खुलासा किया है. रियान पराग ने अपनी पारी को लेकर कहा कि, "माँ यहाँ हैं, उन्होंनेम मेरा संघर्ष देखा है, पिछले 3-4 सालों में, "मुझे पता है कि मेरी अपने बारे में क्या राय है.. चाहे मुझे शून्य मिले या नहीं, यह नहीं बदलता है. मैंने बहुत मेहनत की है , पिछले 3 दिनों से मैं बिस्तर पर था, मैं दर्दनिवारक दवाएं ले रहा था, मैं आज उठा तो ठीक महसूस कर रहा था. "