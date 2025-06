IND vs ENG, 1st Test: सबसे ज्यादा बार छक्का लगाकर शतक पूरा करने वाले भारतीय बल्लेबाज, ऋषभ पंत ने किया करिश्मा

Rishabh Pant record: इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच (IND vs ENG, 1st Test Match) में भारतीय बल्लेबाजी ने कमाल कर कर दिया. पहले यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाया तो वहीं, बाद में कप्तान शुभमन गिल ने शतकीय पारी खेली. इसके बाद ऋषभ पंत ने करिश्मा किया और 134 रन की पारी खेली, बता दें कि पंत ने अपने टेस्ट करियर का सातवां शतक छक्का लगाकर पूरा किया. ऐसा कर पंत ने एक खास करिश्मा अपने टेस्ट करियर में कर दिया है. बता दें कि यह तीसरी बार है जब पंत ने छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया है. ऐसे में जानते हैं उन बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने सबसे ज्यादा बार छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया है. (Players Who Reached Their Century By Hitting A Six)

Photo Credit: BCCI

पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं. तेंदुलकर ने अपने टेस्ट करियर में 51 शतक लगाए हैं जिसमें उन्होंने 6 बार छक्का लगाकर अपना अपना शतक पूरा किया है. जो कि एक चौंकाने वाला आंकड़े हैं.

दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं. भारत के पूर्व कप्तान रोहित ने अपने टेस्ट करियर में 12 शतक लगाए हैं और ऐसा तीन बार हुआ है जब हिट मैन ने टेस्ट में छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया है.

वहीं, पंत ने रोहित की बराबरी कर ली है. पंत ने भी तीन बार अपने टेस्ट करियर में छक्का लगाकर शतक पूरा किया है. पंत ने अबतक 7 शतक टेस्ट में लगाए हैं. इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि तीनों बार जब पंत ने छक्का लगाकर अपना टेस्ट शतक पूरा किया है तो तीनों बार उनके सामने इंग्लैंड की टीम थी.

इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विकेटकीपर (Most Test hundreds by WK vs England)

4* – ऋषभ पंत (22 इनिंग्स)

3 – टॉम ब्लंडेल (17 इनिंग्स)

3 – एडम गिलक्रिस्ट (28 इनिंग्स)

3 – ब्रैड हैडिन (35 इनिंग्स)

3 – इयान हीली (49 इनिंग्स)

2 – बुधी कुंदरन (11 इनिंग्स)

2 – दिनेश रामदीन (28 इनिंग्स)

दूसरी ओर पंत इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. उन्होंने बतौर विकेटकीपर 4 शतक इंग्लैंड के खिलाफ लगाया है .पंत ने 4 में से तीन शतक इंग्लैंड में लगाए हैं तो वहीं, एक शतक भारत में लगाया है.

बता दें कि पंत टेस्ट में बतौर विकेटकीपर सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे विकेटकीपर हैं, इस मामले में पहले नंबर पर एडम गिलक्रिस्ट हैं.

बतौर विकेटकीपर टेस्ट में सबसे तेज 300 गरन बनाने वाले क्रिकेटर ( Fastest to 3000 Test runs as wicket keeper)

63 पारी: एडम गिलक्रिस्ट

76 पारी: ऋषभ पंत*

78 पारी: एंडी फ्लावर

78 पारी: कुमार संगकारा

मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में तीन विकेट पर 209 रन बना लिए हैं. क्रीज पर ओली पोप 100 रन और हैरी ब्रूक 0 रन बनाकर नाबाद है. इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 471 रन का स्कोर किया था. इंग्लैंड अभी भी 262 रन भारत से पीछे है.