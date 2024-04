Rishabh Pant: टी-20 में पंत ने रचा इतिहास, विराट कोहली का ऐसा बड़ा रिकॉर्ड तोड़ मचाया तहलका

ऋषभ पंत एक टी-20 मैच में एक गेंदबाज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इस मैच में पंत ने मोहित की 18 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने कुल 62 रन ठोक डाले, पंत ने मोहित के खिलाफ 7 छक्के लगाने का कमाल भी किया. यह टी-20 क्रिकेट में पहली बार हुआ है जब किसी बल्लेबाज ने एक मैच में एक गेंदबाज के खिलाफ 60 से ज्यादा रन बनाए हों.

इससे पहले पाकिस्तान के उस्मान खान ने पीएसएल 2024 में मुल्तान सुल्तान के लिए खेलते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स के गेंदबाज कायस अहमद के खिलाफ 18 गेंदों का सामना करने के बाद 54 रन ठोके थे. वहीं, भारत के विराट कोहली (Virat Kohli) ने साल 2013 में उमेश यादव के खिलाफ एक मैच में कुल 17 गेंद खेलते हुए 52 रन ठोके थे.

T20 में एक गेंदबाज़ के खिलाफ़ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज (Most runs against a bowler in a T20 match)

62 - ऋषभ पंत Vs मोहित शर्मा, IPL 2024

54 - उस्मान खान Vs क़ैस अहमद, 2023 PSL

53 - कैमरून डेलपोर्ट Vs टॉम करन, 2019 ब्लास्ट

52 - विराट कोहली Vs उमेश यादव, 2013 IPL

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए पंत की जगह पक्की

जानलेवा दुर्घटना के बाद वापसी कर रहे पंत के बारे में कहा जा रहा था कि क्या इस आईपीएल में पंत पहले जैसा परफॉर्मेंस कर पाएंगे. लेकिन पंत ने इस आईपीएल में पहले से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस कर खुद को एक बार फिर साबित कर दिया है. पंत विकेटकीपिंग के अलावा अपनी बल्लेबाजी से भी धमाका कर रहे हैं. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि टी-20 वर्ल्ड कप के लिए पंत का चयन होगा.