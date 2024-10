"मैं ऑक्शन में...", ऋषभ पंत ने IPL मेगा ऑक्शन से पहले ऐसा पोस्ट कर दिल्ली फ्रेंचाइजी की उड़ाई नींद, फैन्स के बीच भी मची खलबली

Rishabh Pant, IPL Mega Auction: ऋषभ पंत ने आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले एक खास पोस्ट शेयर किया जिसने फैन्स के बीच खलबली मचा दी है. पंत का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें कि इसी साल के अंत में आईपीएल का मेगा ऑक्शन होने वाला है. पंत इस समय दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं. हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल रिटेंशन नियम का ऐलान किया था जिसमें हर IPL टीम अधिकतम 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, अधिकतम 5 कैप्ड खिलाड़ी (भारतीय या विदेशी) रिटेन किए जा सकते हैं. वहीं, खबर ये भी सामने आई थी कि पंत सीएसके में जा सकते हैं. हालांकि इस अफवाहों पर दिल्ली कैपिटल्स के सह मालिक पार्थ जिंदल ने रिएक्ट किया और इन बातों को गलत बताया था. जिंदल ने सीधे तौर पर बताया कि पंत को दिल्ली कैपिटल्स की टीम रिटेन करने वाली है.

वहीं, अब पंत ने एक पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर शेयर कर खलबली मची है. पंत ने अपने पोस्ट के जरिए फैन्स के सामने एक सवाल रख दिया है. पंत ने लिखा है. "अगर नीलामी में जाऊं तो क्या मैं बिकूंगा या नहीं और कितने में?" पंत ने यह सवाल फैन्स से किया है.

If go to the auction. will I be sold or not and for how much ??