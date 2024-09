Rishabh Pant viral video: पंत के करिश्माई छक्के को देख विराट कोहली का माथा ठनका, रिएक्शन ने मचाई धूम

Rishabh Pant viral video: ऋषभ पंत ने 639 दिन बाद टेस्‍ट में अर्धशतक जमाने का कमाल कर दिया है. चेन्नई टेस्ट मैच के तीसरे दिन ये खबर लिखे जाने तक पंत ने 82 रन बना लिए हैं. पंत ने अबतक अपनी पारी में 9 चौके और 3 छक्के लगा दिए हैं. पंत बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे हैं. वहीं, अपनी पारी के दौरान पंत ने हसन महमूद (Hasan Mahmud) की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया जिसे देखकर विराट कोहली भी चौंक गए. दरअसल, Hasan Mahmud की गेंद पर पंत ने फाइन लेग पर स्विप शॉट मारते हुए छक्का जड़ा. तेज गेंदबाज के खिलाफ बैठकर जिस अंदाज में पंत ने छक्का लगाया उसे देखकर भारतीय ड्रेसिंग रूम हैरान रह गया. एक ओर जहां कोहली इस छक्के को देखकर अपना माथा पकड़ते दिखे तो वहीं, कोच गंभीर के चेहरे पर भी हैरानी थी. पंत 20 महीने के बाद टेस्ट में वापसी कर रहे हैं और धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी कर फैन्स का दिल जीत रहे हैं.

Rishabh Pant just played this shot for SIX off a fast bowler 🤯🤯🤯 Look at Virat Kohli's reaction! He cannot believe it 🇮🇳🔥 #INDvBAN #tapmad #DontStopStreaming pic.twitter.com/OWul8d6Kyz

हसन महमूद जो बांग्लादेश के सबसे सफल गेंदबाज हैं. उनके खिलाफ भी पंत आक्रमक अंदाज में नजर आए हैं. पंत अपने शतक के करीब हैं. उम्मीद है कि पंत अपने टेसट करियर का छठा शतक लगाने में सफल हो जाएंगे. पंत और गिल ने अबतक ये खबर लिखे जाने तक चौथे विकेट के लिए 138 रन की साझेदारी कर ली है.

Hold that pose, Rishabh Pant! An unreal shot for SIX off a pacer in Test cricket 🥶



41 SIXES for Pant in World Test Championship now. And he's playing Test cricket after almost 2 years 🇮🇳🔥#INDvBAN #tapmad #DontStopStreaming pic.twitter.com/Y3VH3n9TZv