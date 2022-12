Rishabh Pant को प्लास्टिक सर्जरी के लिए एयरलिफ्ट कर लाया जा सकता है दिल्ली : रिपोर्टस

Rishabh Pant को प्लास्टिक सर्जरी के लिए लाया जा सकता है दिल्ली

शुक्रवार तड़के सड़क हादसे में घायल स्टार भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को प्लास्टिक सर्जरी के लिए दिल्ली एयरलिफ्ट किया जा सकता है. दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के निदेशक श्याम शर्मा ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि डीडीसीए की एक टीम स्टार भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए देहरादून के मैक्स अस्पताल जा रही है. जो एक दिन पहले एक भयानक दुर्घटना का शिकार हुए थे और अगर जरूरत पड़ी तो विकेटकीपर बल्लेबाज को हवाई मार्ग से प्लास्टिक सर्जरी के लिए दिल्ली ले जाया जाएगा. बता दें कि दिल्ली से रुड़की लौटते समय पंत की कार शुक्रवार को हम्मादपुर झाल के पास रुड़की के नारसन बॉर्डर पर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. शर्मा ने कहा कि पंत को आगे की सर्जरी के लिए राष्ट्रीय राजधानी ले जाया जा सकता है (Rishabh Pant likely to be airlifted to Delhi for plastic surgery) क्योंकि कार दुर्घटना में उन्हें कई चोटें आई हैं.