VIDEO: ऋषभ पंत ने पहली बार की गेंदबाजी, फिर भी हार गई उनकी टीम, गंभीर के चेले ने मचा दिया तहलका

Rishabh Pant bowled: दिल्ली प्रीमियर लीग का आगाज हो चुका है. सीजन का पहला मुकाबला साउथ दिल्ली सुपरस्टार और पुरानी दिल्ली 6 के बीच अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. यहां ऋषभ पंत की अगुवाई वाली पुरानी दिल्ली की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है. अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए पुरानी दिल्ली की टीम 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 197 रन बनाने में कामयाब हुई थी. टीम को अपने कप्तान पंत से बेहतरीन पारी की उम्मीद थी. वह 35 रन बनाने में कामयाब भी रहे, लेकिन इसके लिए उन्होंने 32 गेंदों का सामना किया जो उनके मौजूदा छवि के हिसाब से सही नहीं कहा जा सकता है.

पुरानी दिल्ली की तरफ से सबसे सफल बल्लेबाज अर्पित राणा रहे. उन्होंने पारी का आगाज करते हुए 41 गेंद में 59 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा वंश बेदी 19 गेंद में नाबाद 47 और ललित यादव 21 गेंद में नाबद 34 रन बनाने में कामयाब रहे.

पुरानी दिल्ली की तरफ से मिले 198 रन के लक्ष्य को साउथ दिल्ली सुपरस्टार की टीम ने 19.1 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर प्राप्त कर लिया. टीम के लिए कैप्टन आयुष बडोनी ने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंद में सर्वाधिक 57 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से 1 चौका और 6 छक्के निकले.

Fantastic knock from Ayush Badoni - 57 (29) with 6 sixes to help his side win the first game in the Delhi Premier League!! 💥💥



