DC vs LSG: 'हमने सोचा था कि ...', नंबर 7 पर बैटिंग करने को लेकर ऋषभ पंत ने दिया बड़ा बयान

Rishabh Pant on Coming To Bat At No.7 : लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant in IPL 2025) ने इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में मंगलवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) से आठ विकेट की शिकस्त झेलने के बादे कहा कि इस मैदान पर पहले गेंदबाजी करने वाली टीम फायदे में रह रही है. लखनऊ के छह विकेट पर 159 रन के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 13 गेंद शेष रहते दो विकेट पर 161 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की. पंत ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में प्रसारकों से कहा, ‘‘ यहां टॉस ने अहम भूमिका निभाई है. पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को पिच से काफी मदद मिल रही है. लखनऊ में खैर ऐसा ही होता है, मैच आगे बढ़ने के साथ पिच बल्लेबाजी के लिए आसान होती जाती है. उन्होंने कहा, ‘‘ मैच इसी तरह चलता है और आप शिकायत नहीं कर सकते, दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान हो जाती है. टॉस एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, लेकिन हम बहाने नहीं ढूंढ रहे हैं, हमें पता था कि हमने 20 रन कम बनाये है."

नंबर 7 पर बैटिंग करने को लेकर बोले ऋषभ पंत

खुद बल्लेबाजी के लिए सातवें क्रम पर आने के बाद आलोचना झेल रहे इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, ‘‘ हम परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहते थे. हमने अब्दुल समद को ऐसी पिच का फायदा उठाने के लिए भेजा था. डेविड मिलर के क्रीज पर जाने के बाद हमारी रन गति आगे नहीं बढ़ सकी. हमें इन चीजों को देखते हुए सर्वश्रेष्ठ संयोजन बनाना होगा.''

मैच की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को आठ विकेट से हराया, लखनऊ सुपर जायंट्स को छह विकेट पर 159 रन पर रोकने के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 17.5 ओवर में दो विकेट पर 161 रन बनाकर शानदार जीत दर्ज की, दिल्ली कैपिटल्स के लिए लोकेश राहुल ने नाबाद 57 जबकि सलामी बल्लेबाज अभिषेक पोरेल ने 51 रन बनाये. लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए दोनों विकेट एडेन मारक्रम ने लिये. मैच में दिल्ली के मुकेश कुमार ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 विकेट लेने में सफल रहे. मुकेश कुमार को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.