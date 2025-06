'एडेन भाई...', अफ्रीका की जीत पर खुशी से झूम उठे ऋषभ पंत, बयान ने मचाई सनसनी

Rishabh Pant Congratulates Aiden Markram: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का खिताब जितने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम की हर कोई सराहना कर रहा है. फाइनल मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए एडेन मार्करम जबर्दस्त लय में नजर आए. उन्होंने अपनी टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए शतक जड़ा और जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. जिसके लिए उन्हें टीम इंडिया के होनहार विकेटकीपर खिलाड़ी ऋषभ पंत ने भी बधाई दी है. एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए पंत ने लिखा है, 'बहुत बढ़िया खेले एडेन भाई. मैं आपके लिए बेहद खुश हूं. दबाव में आपने क्या शानदार पारी खेली है. आपने हम सभी को गौरवान्वित किया है. WTC का गदा उठाने के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम को बधाई.'

आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों खिलाड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से शिरकत करते हुए नजर आए थे. इस दौरान मार्करम का प्रदर्शन जबर्दस्त रहा था. एक ही फ्रेंचाइजी की तरफ से शिरकत करते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच नजदीकियां बढ़ी. यही वजह है कि जब अब अफ्रीकी टीम WTC की विजेता बनी है तो पंत ने अपने जिगरी यार को खास अंदाज में बधाई दी है.

Well played, Aiden brother . I am so happy for you - what a great knock under pressure. You have made us all proud and congratulations to South Africa on lifting the WTC mace.👏🏆 pic.twitter.com/YNqaj4gFis