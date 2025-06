IND vs ENG, 2nd Test: ऋषभ पंत इतिहास रचने के करीब, ऐसा करते ही तोड़ देंगे विराट कोहली का महारिकॉर्ड

Rishab Pant upcoming record in Test: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG, 2nd Test) के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 2 जुलाई से एजबेस्टन में खेला जाएगा. पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत (Rishab Pant) ने कमाल की बल्लेबाजी की थी और दोनों पारियों में शतक लगाने में सफल रहे थे. पंत की पारी दम पर ही भारतीय टीम टेस्ट मैच जीतने के करीब थी लेकिन दुर्भाग्य से भारती गेंदबाजों ने निराश किया और आखिर में इंग्लैंड यह टेस्ट मैच 5 विकेट से जीत गया. वहीं, अब सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में पंत के पास एक और कमाल करने का मौका होगा. बता दें कि पंत यदि एजबेस्टन टेस्ट मैच में शतक लगाने में सफल रहे तो विराट कोहली से आगे निकल जाएंगे.

बता दें कि पंत के नाम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में 5 शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. बता दें कि विराट कोहली ने भी इंग्लैंड के खिलाफ 5 शतक लगाने में सफल रहे हैं. अब यदि एक शतक पंत लगाते हैं तो वो इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली (Rishab Pant vs Virat Kohli) से आगे निकल जाएंगे. बता दें कि भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इंग्लैंड के खिलाफ 6 शतक लगाने में सफल रहे हैं. (Most hundreds for England vs India in Tests)

वहीं, बात करें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लागने वाले भारतीय बल्लेबाज की तो इस मामले में पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ हैं, दोनों ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में 7 शतक लगाए हैं. इसके अलावा ओवरऑल भारत-इंग्लैंड टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड जो रूट के नाम है. रूट ने भारत के खिलाफ टेस्ट में कुल 10 शतक लगाए हैं.

भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल