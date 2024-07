IND vs ZIM: रिंकू सिंह ने T20I में मचाया गदर, तोड़ दिया सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड, विश्व क्रिकेट में मचाई हलचल

Rinku Singh record in T20I: जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में भारत को 100 रनों से जीत मिली, भारत की जीत में अभिषेक शर्मा ने कमाल किया और टी-20 इंटरनेशनल का अपना पहला शतक जमाया. अभिषेक ने 47 गेंद पर 100 रनों की पारी खेली, अपनी पारी में इस युवा बैटर ने 7 चौके और 8 छक्के लगाने में सफलता हासिल की है. वहीं, गायकवाड़ ने 47 गेंद पर 77 रनों की नाबाद पारी खेली. वहीं, आखिरी समय में रिंकू सिंह ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की और 22 गेंद पर 48 रन बनाए, रिंकू ने 2 चौके और 5 छक्के लगाने में सफलता हासिल की है. बता दें कि भारत ने मैच में 20 ओवर में 2 विकेट पर 234 रन बनाए जिसके बाद जिम्बाब्वे के टीम 18.4 ओवर में 134 रन बनाकर आउट हो गई. इस मैच में जहां अभिषेक शर्मा ने शतकीय पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया तो वहीं रिंकू सिंह ने अपनी पारी के दौरान 5 छक्के लगाकर एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

रिंकू T20I में 19वें और 20वें ओवर के दौरान सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर रिंकू ने सूर्यकुमार यादव को पछाड़ दिया है. सूर्या ने 19वें ओर 20वें ओवर में बल्लेबाजी करने के दौरान अबतक कुल 62 गेंदें खेली हैं और इस दौरान 14 छक्के लगाए हैं. वहीं रिंकू ने अबतक इस मामले में 48 गेंद खेलते हुए कुल 17 छक्के लगा चुके हैं.

T20I में 19वें और 20वें ओवर में बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड इस समय हार्दिक पंड्या के नाम हैं. पंड्या ने इस दौरान 193 गेंद खेले हैं और 32 छक्के उड़ाए हैं. दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं. कोहली ने 158 गेंद खेलते हुए 24 छक्के लगाए हैं. तीसरे नंबर पर धोनी हैं. धोनी ने 19वें और 20वें ओवर के दौरान T20I में 258 गेंद खेले हैं और कुल 19 छक्के लगाए हैं.

T20I में 19वें और 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज (Most sixes for India in the last 2 overs in T20is)

हार्दिक पांड्या - 32 (193 गेंदें)

विराट कोहली - 24 (158 गेंदें)

एमएस धोनी - 19 (258 गेंदें)

रिंकू सिंह - 17 (48 गेंदें)*

आखिरी ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

इसके अलावा टी-20 इंटरनेशनल में 20वें ओवर में यानी आखिरी ओवर में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हार्दिक पंड्या ही हैं. पंड्या ने आखिरी ओवर में कुल 13 छक्के अबतक लगा चुके हैं. दूसरे नंबर पर धोनी हैं, धोनी ने 12 छक्के आखिरी ओवर में लगाए हैं. सूर्यकुमार यादव के नाम 11 तो वहीं, दिनेश कार्तिक ने 9 छक्के आखिरी ओवर में लगाए हैं. कोहली और रिंकू इस समय टी-20 इंटरनेशनल में आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करते हुए अपने करियर में कुल 8 छक्के लगाए हैं. रोहित के नाम 6 छक्के दर्ज हैं.

Photo Credit: Social media

वहीं, रिंकू सिंह टी20 इंटरनेशनल में करियर के पहले 12 टी-20 मैच के बाद सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं 12 टी-20 इंटरनेशनल पारियों के बाद रिंकू ने अबतक 25 छक्के लगा चुके हैं. पहले नंबर पर युवराज सिंह हैं.

भारत के लिए 12 टी20I पारियों के बाद सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज (Most Sixes after 12 T20I innings for India)

27 - युवराज सिंह

25 - रिंकू सिंह