Rinku Singh Wedding: 100 मेहमानों की लिस्ट तैयार, बंटने शुरू हुए शादी के कार्ड, इस दिन प्रिया सरोज संग सात फेरे लेंगे रिंकू सिंह

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के घर शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं. 4 दिसंबर को लखनऊ में रिंकू सिंह समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे. दोनों की सगाई पहले ही हो चुकी है. अब शादी का कार्ड छपने के बाद अलीगढ़ में रिश्तेदारों और खास मेहमानों को न्योता भेजा जा रहा है.

शादी की तैयारियों में रिंकू सिंह खुद भी काफी दिलचस्पी ले रहे हैं. उन्होंने अपनी बहन नेहा के साथ बैठकर शादी का कार्ड पसंद किया. कार्ड की छपाई से लेकर मेहमानों तक निमंत्रण पहुंचाने की जिम्मेदारी भी परिवार के साथ मिलकर संभाल रहे हैं.

रिंकू सिंह को 15 नवंबर के आसपास क्रिकेट खेलने के लिए दुबई रवाना होना है. ऐसे में वह दुबई जाने से पहले शादी की जरूरी तैयारियां पूरी करना चाहते हैं. दीपावली पर भी रिंकू अपने परिवार के साथ अलीगढ़ आए थे. इस दौरान उन्होंने घर पर परिवार के साथ त्योहार मनाया और शादी की तैयारियों के लिए समय निकाला. उन्होंने अपनी बहन नेहा को दीपावली पर स्कूटी भी उपहार में दी.

रिंकू सिंह के पिता का निधन हो चुका है. ऐसे में शादी के इस खास मौके पर परिवार के लिए यह समय भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है. दीपावली पर घर आने के दौरान उन्होंने परिवार के साथ समय बिताया और शादी की तैयारियों में हाथ बंटाया.

शादी में अलीगढ़ से करीब 100 खास मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है. इनमें राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक परिचित शामिल हैं. परिवार की ओर से सभी को शादी का निमंत्रण भेजा जा रहा है. इस शादी में विराट कोहली, रोहित शर्मा, हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को भी निमंत्रण भेजा गया है. हालांकि, इन दिग्गजों के शामिल होने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.

रिंकू सिंह अपनी मां और भाई के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शादी का कार्ड देने जाना चाहते हैं. इसके लिए मुलाकात का समय मांगा गया है. 14 या 15 नवंबर के आसपास मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है. रिंकू दुबई रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री को शादी का निमंत्रण देना चाहते हैं. इसके अलावा शादी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी शामिल होने की चर्चाएं हैं. रिंकू की बारात अलीगढ़ से लखनऊ जाएगी और इसमें परिवार और कुछ करीबी लोग ही शामिल होंगे.

बता दें, रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई जून 2025 को लखनऊ के सेंट्रम होटल में हुई थी, जिसमें कई दिग्गज नजर आए थे. लेकिन इसके बाद रिंकू के व्यस्त क्रिकेट कार्यक्रम के चलते शादी लगातार टलती गई. फरवरी 2026 में शादी की चर्चाएं थी, लेकिन इस दौरान उनके पिता का निधन हो गया. इसके बाद अब 4 दिसंबर को 2026 की तारीख तय की गई है.

रिपोर्ट- अदनान खान

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