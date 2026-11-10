IPL का मेगा ट्रेड फाइनल! हार्दिक पंड्या पंजाब के, अर्शदीप सिंह मुंबई के, जानें किसे मिलेंगे कितने करोड़ !

हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह के बीच ट्रेड पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और अब बस इसके सार्वजनिक होने की देर है. बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि रेगुलेटर्स से औपचारिक मंजूरी मिल गई है और किसी भी समय इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है. यह स्पष्ट है कि हार्दिक-अर्शदीप ट्रेड में कोई तीसरा खिलाड़ी नहीं है. न तो विष्णु विनोद और न ही नेहल वढेरा को ट्रेड में शामिल किया गया है. यह खिलाड़ियों का एक सीधा, आमने-सामने का अदला-बदली है.

क्रिकबज के रिकॉर्ड के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि किसी भी खिलाड़ी की लीग फीस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पंड्या की सैलरी वही रहेगी जो मुंबई इंडियंस में आने से पहले थी, यानी 16.35 करोड़ रुपये. वहीं, दूसरी ओर अर्शदीप सिंह, जिन्हें 2024 के मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने RTM कार्ड का इस्तेमाल करके 18 करोड़ रुपये में खरीदा था, मुंबई इंडियंस में भी उन्हें यही सैलरी मिलेगी.

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