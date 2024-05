जीत मिलते ही गंभीर के पैरों में झुक गए रिंकू, सोशल मीडिया पर तस्वीरें मचा रही हैं तहलका

Rinku Singh Bowed down to Gautam Gambhir: मौजूदा समय में भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उनकी उम्दा बल्लेबाजी का कोई दीवाना है. यही नहीं उनके धैर्य और सज्जनता की भी हर कोई सराहना करता है. आईपीएल 2024 में तो उनका बल्ला कुछ खास नहीं चला, लेकिन फाइनल मुकाबले के बाद उनका दिल जीत लेने वाला कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं.

दरअसल, मैच जितने के बाद जब सभी खिलाड़ी मैदान में उपस्थित थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे. उस दौरान रिंकू सिंह को भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर एवं मौजूदा समय में केकेआर के मेंटर गौतम गंभीर के पैरों में झुकते हुए देखा गया. इस दौरान की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं.

वायरल हो रही तस्वीरों में रिंकू सिंह को गौतम गंभीर के कदमों में हाथ जोड़े हुए देखा सकता है. हालांकि, यहां गंभीर ने भी बड़प्पन दिखाते हुए युवा स्टार को तुरंत उठा लिया और गले से लगा लिया. दोनों खिलाड़ियों की यह जुगलबंदी हर किसी का दिल जीत रहा है.

Best picture today ..



Sunil Narine lifted by Gautam Gambhir

Rinku Singh Bowing down to Gambhir ..



Shows the caliber of the Man .

If you are a true leader you'll win hearts .



#KKRvsSRH #iplcricket #iplFinal2024 pic.twitter.com/O5s6be7Grd