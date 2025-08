'उसे मैं मुक्का मार देता...', आकाश दीप के बेन डकेट को ‘फ्रेंडली’ विदाई देने पर रिकी पोंटिंग ने किया रिएक्ट

Ricky Ponting reacts to Akash Deep's send off to Ben Duckett: ओवल टेस्ट मैच (IND vs ENG 5th Test) में दूसरे दिन बेन डकेट और आकाश दीप के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली, जिसने फैन्स का खूब मनोरंजन किया. दरअसल, इंग्लैंड की पारी के दौरान डकेट ने आकाश दीप की गेंद पर स्कूप शॉट खेलकर खूब रन बनाए, डकेट ने बैजबॉल अंदाज में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर 38 गेंदों में 43 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और दो छक्के शामिल रहे. (Akash Deep vs Ben Duckett)

आकाश दीप vs बेन डकेट

बता दें कि बेन डकेट ने इंग्लैंड की पारी के चौथे ओवर के दौरान गेंदबाज आकाश दीप से कहा था कि तुम मुझे यहां आउट नहीं कर सकते हो. इसके बाद डकेट ने आकाश की गेंद पर रिवर्स स्कूप शॉट खेलकर छक्का भी जड़ा था. दरअसल, डकेट ने आकाश को ऐसा कहकर उनके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की थी. आखिर आकाश दीप ने इससे डरे नहीं और उनकी इस चुनौती को स्वीकार किया और जब बाद में 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तो बिहार के इस लाल के डकेट को विकेटकीपर से केच कराकर उन्हें आउट किया. इस बार भी डकेट ने आाकाश की गेंद पर रिवर्स स्कूप करने की कोशिश की थी लेकिन इस बार किस्मत ने गेंदबाज का साथ दिया और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने कैच लेकर डकेट को पवेलियन की राह दिखाई.

आकाश दीप ने दी विदाई

रिवर्स स्कूप के चक्कर में फंसाकर आकाश दीप ने बेन डकेट को पवेलियन भेज दिया. जैसे ही डकेट आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तो आकाश ने बल्लेबाज के कंधे पर हाथ रखकर उनके साथ कुछ देर साथ चले. इस दौरान डकेट ने ज्यादा कुछ नहीं कहा लेकिन आकाश ने उन्हें ऐसी ‘फ्रेंडली' विदाई देकर उनके 'बैजबॉल' के घमंड को शांत कर दिया.

उसे मैं मुक्का मार देता- रिकी पोंटिंग (Ponting on Akash Deep vs Ben Duckett)

इस घटना को लेकर स्काई स्पोर्ट्स के प्रस्तोता इयान वार्ड ने पोंटिंग से पूछा, "मुझे याद है कि पिछले कुछ सालों में कुछ बल्लेबाज़ ऐसे रहे होंगे जो इस पर नाराज़ हुए होंगे, और मैं आपकी तरफ़ देख रहा हूं..क्या यह पोंटिंग का राइट हुक होता? इस पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा, "शायद हां."

रिकी पोंटिंग ने माना कि "यदि आकाश दीप ने उनके खेलने के दिनों में उनके साथ ऐसा ही कुछ किया होता तो वह राइट हुक लगाने से पीछे नहीं हटते". पोंटिंग ने कहा कि डकेट के लिए उनका सम्मान तब और बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि आउट होने के बाद आक्रामक सलामी बल्लेबाज़ ने हालात को कैसे संभाला.

पोंटिंग ने आगे कहा, "हालांकि, जब मैंने इसे देखा, तो मुझे लगा कि वे दोस्त रहे होंगे या कहीं एक-दूसरे के खिलाफ या साथ खेले होंगे. मैं भी ऐसा ही कुछ देखना चाहता हूं. मेरा मतलब है, आप ऐसा रोज़ नहीं देखते, शायद किसी स्थानीय पार्क में खेले गए मैच में या किसी ऐसे टेस्ट मैच में नहीं जो इस सीरीज़ जितना ज़बरदस्त खेला गया हो. मुझे बेन डकेट का क्रिकेट खेलने का तरीका बहुत पसंद है. मुझे लगता है कि अब मैं उन्हें ज़्यादा पसंद करता हूं क्योंकि मैं इस तरह का प्रतिक्रिया नहीं दे पाता."