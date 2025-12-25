विज्ञापन
'वह दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक है', यह खिलाड़ी है विश्व क्रिकेट का दूसरा 'जो रूट', रिकी पोंटिंग ने बताया

Ricky Ponting on Harry Brook after England's Ashes fallout: रिकी पोंटिंग ने वर्ल्ड क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में चर्चा की है जिसकी प्रतिभा उन्हें जो रूट की याद दिलाती है.

Read Time: 2 mins
'वह दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक है', यह खिलाड़ी है विश्व क्रिकेट का दूसरा 'जो रूट', रिकी पोंटिंग ने बताया
Ricky Ponting react on Harry Brook: पोंटिंग का बड़ा बयान
  • रिकी पोंटिंग ने हैरी ब्रूक की प्रतिभा को जो रूट के समकक्ष माना है जो विश्व क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाज हैं
  • पोंटिंग ने कहा हैरी ब्रूक अच्छा बल्लेबाज है लेकिन अपने कुछ आउट होने के तरीकों से खुद को कम आंकता है
  • पोंटिंग ने ब्रूक के बल्लेबाजी अंदाज पर कहा कि कुछ गलत शॉट्स उसकी बल्लेबाजी को प्रभावित करते हैं
Ricky Ponting react on Harry Brook: ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रहे रिकी पोंटिंग ने उस खिलाड़ी के बारे में राय दी है जिसे वो विश्व क्रिकेट में दूसरा जो रूट मानते हैं. बता दें कि जो रूट दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं. रूट को इस समय टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है. ऐसे में पोंटिंग ने रूट के टैलेंट की तुलना इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक के टैलेंट से की है. आईसीसी रिव्यू पर हैरी ब्रूक के फॉर्म को लेकर बात करते हुए पोंटिंग ने कहा, "मुझे हैरी ब्रूक बहुत पसंद है, वह दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक है जिसे देखना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अपने कुछ आउट होने के तरीकों से वह खुद को कम आंक रहे है कि वह कितना अच्छा है, उसे कुछ चीजें करने की ज़रूरत नहीं है जो वह नहीं कर रहा है".

रिकी पोंटिंग ने हैरी ब्रूक की प्रतिभा की तुलना जो रूट से की

पोंटिंग ने आगे कहा, "उसे पिछले 15 सालों से जो रूट को क्रिकेट खेलते हुए देखने का मौका मिला था, और सच कहूं तो, यह जो रूट पर कोई टिप्पणी नहीं है, हैरी ब्रूक में उतनी ही प्रतिभा है जितनी जो रूट में है.  आप उसे स्कॉट बोलैंड के खिलाफ यॉर्कर पर छोटे लैप शॉट खेलने की कोशिश करते हुए देखते हैं, जो आसानी से उसकी मिडल स्टंप उड़ा सकती थी".

दरअसल, इंग्लैंड की एशेज में हार का मुख्य कारण मुश्किल ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में उनकी बैटिंग यूनिट की नाकामी रही है, जिसमें ब्रूक भी शामिल थे, जो एक हाफ-सेंचुरी की मदद से 6 पारियों में 28.83 के खराब औसत से सिर्फ़ 173 रन बना सके. हालांकि ब्रूक 5 मैचों की सीरीज़ में इंग्लैंड के तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन उनके ज़्यादातर आउट होने के मौके अहम समय पर आए, जिससे पोंटिंग का मानना ​​है कि इंग्लैंड के फैंस और उनके कुछ साथियों के लिए निराशाजनक है.

