"यह फैसला इस आधार पर होगा कि...", धोनी ने आईपीएल से संन्यास पर पहली बार खोला मुंह

MS Dhoni speaks on retirement from IPL: हाल ही में धोनी (MS Dhoni on retirement) ने लंबे समय बाद एक स्पॉन्सर के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो कई अहम विषयों पर भी अपनी राय रखी. इसी दौरान उन्होंने टीम इंडिया के अपने पंसदीदा क्रिकेटर के नाम का भी खुलासा किया. बहराहल, पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा चल ही रही है कि धोनी अगले इंडियन प्रीमियर लीग में खेलेंगा या नहीं. इसकी वजह यह है कि अगले साल मेगा नीलामी होनी है. जाहिर है कि चेन्नई उनकी उम्र और भविष्य को देखते हुए रिटेन नहीं करने जा रही क्योंकि नियम के मुताबिक तीन ही खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है. बहरहाल, धोनी ने चल रही इस चर्चा से इतर आईपीएल से संन्यास को लेकर पहली बार मुंह खोला है.

धोनी ने कहा वह अब अभी भी अपने संन्यास की योजना के बारे में सोच रहे हैं और उनका रिटायरमेंट पूरी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स के हित को ध्यान में रखते हुए रहेगा, जिससे वह दिल से बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए हैं. वहीं, संन्यास का फैसला इस आधार पर भी होगा कि आने वाले संस्करण के लिए रिटेंशन के नियम क्या हैं. ध्यान दिला दें कि धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने रिकॉर्ड पांच आईपीएल खिताब जीते हैं.

"हम सभी का यही लक्ष्य है"

कार्यक्रम में पूछे गए सवाल के जवाब में धोनी ने कहा, "अभी भी फ्रेंचाइजी और प्रबंधन के पास रिटेंशन और बाकी नियमों के बारे में तय करने के लिए बहुत ज्यादा समय है. इसलिए जब ये सभी बातें तय हो जाएंगी, तो हम मिलकर इस बारे में फैसला लेंगे. फिलहाल गेंद हमारे पाले में नहीं है." पूर्व कप्तान ने कहा, "जब भी नियम तय होजाएंगे, तभी हम हम फैसला ले पाएंगे. दिन की समाप्ति पर हमें ऐसा फैसला लेना होगा, जो चेन्नई सुपर किंग्स के हित में हो. और यही हम सभी का लक्ष्य है."