बेंगलुरु के चिन्नास्वामी में नहीं, RCB अब यहां खेलेगी IPL 2026 के अपने घरेलू मुकाबले - रिपोर्ट

RCB IPL 2026 Venue Change for Home Matches: आईपीएल की मौजूदा विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अगले सीज़न में अपने घरेलू मुकाबले बेंगलुरु के बाहर खेलने की तैयारी में है. माना जा रहा है कि 2025 में खिताब जीतने के बाद हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है. RCB ने 2008 से लेकर अब तक अपने सभी घरेलू मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले हैं. लेकिन IPL 2025 की ट्रॉफी जीत के बाद स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिससे भगदड़ मच गई. इस घटना में कई लोगों की जान गई और कई घायल हुए. इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन को लेकर फ्रेंचाइजी व प्रशासन दोनों पर सवाल उठे.

RCB के मुकाबलों के लिए नए शहरों की तैयारी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, RCB ने IPL 2026 के लिए अपने घरेलू मैच दो अलग-अलग शहरों में कराने का मन बना लिया है जिसमे नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 5 मैच और छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में 2 मैच पर विचार किये जा रहे हैं

डीवाई पाटिल और रायपुर क्यों हो सकता है पसंदीदा विकल्प?

डीवाई पाटिल स्टेडियम पहले भी कई IPL और अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेज़बानी कर चुका है. यहां की सुविधाएं और ट्रैफिक व्यवस्था इसे एक सुरक्षित विकल्प बनाती है. वहीं रायपुर का स्टेडियम भी हाल के वर्षों में बड़े मुकाबलों का सफल आयोजन कर चुका है, जिससे उसका दावा मजबूत हुआ है. खबरों की मानें तो पहले इंदौर का नाम भी सामने आया था, लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक अब रायपुर इस रेस में आगे निकल चुका है.

चिन्नास्वामी स्टेडियम को लेकर अब तक कोई बातचीत नहीं

RCB ने अभी तक कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) से IPL 2026 के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम को लेकर कोई संपर्क नहीं किया है. माना जा रहा है कि यह फैसला सीधे तौर पर 2025 की दुखद घटना से जुड़ा हुआ है. अ