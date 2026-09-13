न कपिल, न इमरान, रजाउल्लाह ने रच दिया इतिहास, बने 93 साल में एशिया के पहले ऑलराउंडर, पलट दिए टेस्ट के 148 साल के पन्ने

क्रिकेट इतिहास में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आते हैं, जाते हैं, एक से बढ़कर एक ऑलराउंडर आए-गए. लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं, जिनका जन्म नियति तय करती है. और जब ये कुछ खास करते हैं, तो इतिहास रच जाता है, खेल जगत सहम जाता है! हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में पाकिस्तान के रजाउल्लाह ने किया, वह पाकिस्तान और भारत को मिलाकर कोई भी एशियाई खिलाड़ी संयुक्त इतिहास के करीब 93 साल में भी नहीं कर सका. और खुद रजाउल्लाह ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि नियति ने उनके लिए ऐसी शानदार स्क्रिप्ट लिखी है. पाकिस्तान के सात खिलाड़ी वापस बुला लिए गए, रजाउल्लाह के पास पासपोर्ट भी तैयार नहीं था, लेकिन फिर जो क्रिकेट जगत ने देखा, तो फिर मानना ही पड़ेगा कि जब ईश्वर तय करता है, तो कुछ ऐसा ही शानदार होता है.
RAZAULLAH 6 INTO THE HOTEL!! pic.twitter.com/1fGMtpJwM5— PctMedia (@PctMediaa) September 11, 2026
बर्मिंघन में नंबर-9 पर बैटिंग करने वाले रजाउल्लाह ने पहली पारी में 11 रन बनाए, तो वहीं गेंद से अंग्रेजों पर वार करते हुए चार विकेट चटकाए. रजाउल्लाह सिर्फ 1 विकेट से डेब्यू टेस्ट में 5 विकेट चटकाने से चूक गए. लेकिन अगली पारी में जब रजाउल्ला बैटिंग के लिए उतरे, तो उन्होंने मानो दुनिया को अपना परिचय दिया. सिर्फ 63 गेंदों पर चार चौकों और 9 छक्कों से 81 रन बनाए, तो उन्होंने टेस्ट इतिहास के 148 साल के पन्ने पलट दिए. और वह इन सालों में पहले ही टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले सिर्फ पांचवें खिलाड़ी बन गए. चलिए जानिए कि ये टॉप 5 कौन हैं. और कब-कब इन्होंने कारनामे को अंजाम दिया.
टेस्ट इतिहास में पहले ही टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ करने वाले 5 शीर्ष ऑलराउंडर
|खिलाड़ी
|टीम
|बनाम
|बनाम रन
|चटकाए विकेट
|अल्बर्ट ट्रॉट
|ऑस्ट्रेलिया
|इंग्लैंड (1895)
|110* (38* & 72*)
|8 विकेट
|ब्रूस टेलर
|न्यूजीलैंड
|भारत (1965)
|105
|5 विकेट
|टोनी ग्रेग
|इंग्लैंड
|ऑस्ट्रेलिया (1972)
|119
|5 विकेट
|विली बेट्स
|इंग्लैंड
|ऑस्ट्रेलिया (1881)
|105
|4 विकेट
|रज़ाउल्लाह
|पाकिस्तान
|इंग्लैंड (2026)
|81
|4 विकेट
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