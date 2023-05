Ravindra Jadeja के ट्वीट ने मचाई खलबली, तो फैंस ने लगाई गुहार, RCB में आ जाओ जड्डू

Ravindra Jadeja

Ravindra Jadeja Upstox Tweet Viral: आईपीएल 2023 (IPL 2023) के पहले क्वालीफ़ायर मुकबले में चेन्नई ने गुजरात (CSK vs GT) को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया. चेन्नई ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाज़ी की और गुजरात टाइटंस के खिलाफ 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाये. जवाब में गुजरात की टीम 10 विकेट पर मात्र 157 रन ही बना सकी. मैच समाप्ति के बाद प्राइज सेरेमनी के दौरान चेन्नई के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को 'अपस्टोक्स मोस्ट वैल्युएबल एसेट ऑफ़ द मैच' (Upstox Most Valuable player of the match) के पुरस्कार से नवाजा गया.