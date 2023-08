WC 2023: वसीम जाफर और अश्विन ने वर्ल्ड कप के लिए की इस विस्फोटक बल्लेबाज़ की कर दी वकालत, गिना डाली ये खूबियां

Wasim Jaffer and Ashwin on Tilak Varma

R Ashwin and Wasim Jaffer on Tilak Varma: वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टी20 में डेब्यू करने के साथ ही अपने आक्रामक बल्लेबाज़ी वाले अंदाज़ से सबका ध्यान अपनी ओर खींचने वाले विस्फोटक बल्लेबाज़ तिलक वर्मा को लेकर शीर्ष ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने राष्ट्रीय चयनकर्ता और टीम प्रबंधन से अपील की है कि वे तिलक वर्मा जैसी प्रतिभा पर भरोसा करें और बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को विश्व कप की टीम में शामिल करें (Ashwin on Tilak Varma for ODI WC) क्योंकि कई बल्लेबाजों के चोटों से उबरने के कारण वह मध्य क्रम में भारत की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं. इस तरह की अटकलें हैं कि अगर श्रेयस अय्यर एशिया कप (Shreyas Iyer) से पहले नहीं उबरते हैं तो अजित अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति वर्मा को एशियाई खेलों की टीम से हटाकर 30 अगस्त से शुरू हो रहे महाद्वीपीय क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाकर उन्हें विश्व कप के लिए तैयार कर सकती है.