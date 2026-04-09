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NDTV Exclusive: वानखेड़े में रवि शास्त्री के नाम का स्टैंड, पूर्व कोच ने परिवार, दोस्तों के योगदान को किया याद

Ravi Shastri Stand at Wankhede Stadium: मुंबई क्रिकेट संघ (MCA) ने वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों को सम्मानित करते हुए ‘रवि शास्त्री स्टैंड’ का उद्घाटन किया.

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NDTV Exclusive: वानखेड़े में रवि शास्त्री के नाम का स्टैंड, पूर्व कोच ने परिवार, दोस्तों के योगदान को किया याद
Ravi Shastri Stand at Wankhede Stadium:

Ravi Shastri Stand at Wankhede Stadium: वानखेड़े स्टेडियम में अपने नाम पर स्टैंड का उद्घाटन होने के बाद रवि शास्त्री ने NDTV से खास बातचीत में अपनी भावनाएं साझा कीं. इस सम्मान को लेकर उन्होंने इसे अपने करियर के सबसे खास पलों में से एक बताया. रवि शास्त्री ने कहा कि वानखेड़े जैसे ऐतिहासिक मैदान में अपने नाम का स्टैंड होना उनके लिए बेहद गर्व की बात है. उन्होंने माना कि इस मुकाम तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था और इसमें उनके परिवार, दोस्तों और साथियों का बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि इस पल ने उनके पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर दीं.

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Photo Credit: PTI

शास्त्री ने बातचीत में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे पर भी जोर दिया. उनका कहना था कि खेल के मैदानों की सही देखभाल बेहद जरूरी है, क्योंकि यहीं से भविष्य के खिलाड़ी तैयार होते हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि अब इन ग्राउंड्स को और बेहतर तरीके से विकसित किया जाएगा, ताकि मुंबई क्रिकेट की विरासत आगे बढ़ती रहे.

दरअसल, मुंबई क्रिकेट संघ (MCA) ने वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों को सम्मानित करते हुए ‘रवि शास्त्री स्टैंड' का उद्घाटन किया. इस खास मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. इस पहल के तहत स्टेडियम के एक प्रमुख स्टैंड को रवि शास्त्री के नाम समर्पित किया गया, जो उनके खिलाड़ी, कप्तान और कोच के रूप में दिए गए योगदान को सम्मानित करता है. इसके अलावा स्टेडियम के कुछ गेट्स को भी दिग्गज क्रिकेटरों के नाम समर्पित किया गया, जिससे मुंबई क्रिकेट के इतिहास को और मजबूती मिली.

यह आयोजन सिर्फ एक सम्मान समारोह नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ियों के योगदान को याद करने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का एक प्रयास भी था.

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