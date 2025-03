IND vs NZ: विराट-गिल-रोहित-शमी नहीं, रवि शास्त्री ने फाइनल में 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' का इन खिलाड़ियों को बताया दावेदार

Ravi Shastri Prediction on IND vs NZ Final Match: भारत का प्रदर्शन चैंपियंस ट्रॉफी में उतना ही शानदार रहा है, जितना 2023 वनडे विश्व कप में था. उस समय भी टीम बिना किसी हार के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार* गई. इस बार भारतीय टीम इतिहास को दोहराने से रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है. कागजों पर देखें तो भारत एक मजबूत टीम लग रही है और परिस्थितियां भी आब तक उनके पक्ष में रही हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ हमेशा चुनौती देता रहा है और भारतीय टीम को कई बार करारी हार का सामना करना पड़ा है.

रवि शास्त्री की भविष्यवाणी

भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने फाइनल के लिए बड़ी भविष्यवाणियां की हैं. उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में रवींद्र जडेजा या अक्षर पटेल (Ravi Shastri Prediction on Man of The Match IND vs NZ) को चुना. वहीं, अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को यह सम्मान मिलने की संभावना जताई. शास्त्री ने कहा, "मैं ऑलराउंडर्स को प्लेयर ऑफ द मैच के लिए चुनूंगा. भारत से जडेजा या अक्षर पटेल और न्यूजीलैंड से ग्लेन फिलिप्स. वह मैदान में अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, 40-50 रन बना सकते हैं और 1-2 विकेट लेकर टीम के लिए बड़ा बदलाव ला सकते हैं."

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अगर विराट कोहली, केन विलियमसन और रचिन रवींद्र अपनी-अपनी टीमों के लिए बड़ी पारियां खेलते हैं, तो उनकी टीम के ट्रॉफी जीतने की संभावना बढ़ जाएगी.

फाइनल में स्पिनरों की भूमिका अहम

दुबई में होने वाले फाइनल मुकाबले में वही पिच इस्तेमाल होगी, जिस पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खेला था. इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर्स महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं.