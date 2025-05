IND vs ENG: रवि शास्त्री ने इस खिलाड़ी को बताया टेस्ट क्रिकेट में दुनिया का सबसे महान कप्तान, बयान ने मचाई खलबली

Ravi Shastri on Greatest Test Captain IND vs ENG: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कोहली को अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट कप्तान करार दिया है. शास्त्री (Ravi Shastri on Greatest Captain of Test Cricket) के अनुसार, कोहली ने भारतीय टेस्ट टीम को एक नई पहचान दी और टीम को विदेशी सरजमीं पर जीत दिलाने का जो जज्बा दिखाया, वह काबिल-ए-तारीफ है. रवि शास्त्री ने स्पोर्ट्स स्टार पर बातचीत के दौरान कहा,

"विराट ने टीम को आक्रामक मानसिकता दी. उन्होंने फिटनेस, अनुशासन और जीत की भूख को टीम का हिस्सा बना दिया. बतौर कप्तान उन्होंने भारत को नंबर 1 टेस्ट टीम बनाया और कई ऐतिहासिक सीरीज़ जीत दिलाई.

रवि शास्त्री ने आगे कहा, "विराट कोहली हर मायने में खिलाड़ियों के कप्तान थे. जिस तरह से उन्होंने टीम के हर सदस्य के लिए सोचने की जिम्मेदारी ली, वह अवास्तविक था. विराट नए खिलाड़ियों के लिए सबसे आश्वस्त करने वाली उपस्थिति थे, एक कप्तान जो अपने खिलाड़ियों के पीछे मजबूती से खड़ा था".

विराट ने अपने टेस्ट करियर में 123 प्रदर्शन मुकाबले खेले हैं, जिसमें 210 पारियों में 30 शतक और 31 अर्द्धशतक के साथ 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए और 254 रन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया. वह सचिन तेंदुलकर (15,921 रन), राहुल द्रविड़ (13,265 रन) और सुनील गावस्कर (10,122 रन) के बाद इस प्रारूप में भारत के चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं.