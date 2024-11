रवि शास्त्री ने चुने विश्व क्रिकेट के चार सबसे महान खिलाड़ी, केवल एक भारतीय शामिल

Ravi Shastri Picks four Greatest of All Time in the world cricket: भारत के पूर्व दिग्गज रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने विश्व क्रिकेट के चार महान खिलाड़ियों का चुनाव किया है. पूर्व भारतीय दिग्गज ने चौंकाते हुए 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' (Ravi Shasri on Greatest of All Time) खिलाड़ियों में भारत के एक खिलाड़ी को जगह दी है. रवि शास्त्री ने क्लबबीक्रिकेट पर बात करते हुए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का ऐलान किया. पहले नंबर पर पूर्व भारतीय दिग्गज गुंडप्पा विश्वनाथ को जगह दी है. शास्त्री ने कहा कि, बचपन में मेरे हीरो गुंडप्पा विश्वनाथ रहे थे. मैं उन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की श्रेणी में पहले नंबर पर रखता हूं. इसके बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी गैरी सोबर्स को जगह दी है. वहीं, तीसरे नंबर पर रवि शास्त्री की पसंद महान वेस्टइंडीज दिग्गज विवियन रिचर्ड्स बने हैं. वहीं, नंबर 4 पर पूर्व भारतीय दिग्गज और वर्तमान में कमेंटेट्री करने वाले शास्त्री ने पाकिस्तान के पूर्व ऑल राउंडर इमरान खान को जगह दी है.

बता दें कि इस समय रवि शास्त्री ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहां वो बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे हैं. भारतीय टीम पर्थ में पहला टेस्ट मैच खेल रही है. हाल ही में शास्त्री ने भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री को खास सलाह दी है.

गंभीर को शास्त्री की सलाह (Ravi Shastri ON Gautam Gambhir)

भारत को ऑस्ट्रेलिया में लगातार दो सीरीज जीतने में मार्गदर्शन करने वाले रवि शास्त्री ने मौजूदा मुख्य कोच गौतम गंभीर को सलाह दी है कि वे पांच टेस्ट मैच की श्रृंखला के दौरान ‘शांत रहें' और ‘बिना सोचे-समझे प्रतिक्रिया करने से बचें. शास्त्री ने ‘स्टार स्पोर्ट्स प्रेस रूम' में मीडिया से बात करते हुए गंभीर को सलाह दी, ‘‘पहली बात यही होगी कि शांत रहें और बाहरी तत्वों से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हों. ''

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसी स्थिति में नहीं पड़ें जहां बिना सोचे-समझे प्रतिक्रिया होती हैं. शांत रहें और अपने खिलाड़ियों को समझने पर ध्यान दें। आप देखोगे कि एक खिलाड़ी को सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है. ''