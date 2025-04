मैट शॉर्ट के बाद अब इस अफ्रीकी दिग्गज ने PSL को कहा अलविदा, कहीं फीकी न पड़ जाए पीएसएल की चमक

Rassie Van Der Dussen Has Been Ruled Out Of PSL 2025: देश में जहां इंडियन प्रीमियर लीग की धूम मची हुई है. वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग का जलवा जारी है. टूर्नामेंट के अभी 13 मुकाबले ही बीते हैं कि पीएलएल से एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है. दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज रासी वैन डेर डुसेन पीएसएल 2025 से बाहर हो गए हैं. बताया जा रहा है कि 36 वर्षीय बल्लेबाज ने व्यक्तिगत कारणों की वजह से यह फैसला लिया है. अब जब डुसेन टूर्नामेंट से हो गए हैं. उनकी जगह पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने दूसरे खिलाड़ी के नाम की घोषणा भी कर दी है. यह कोई और नहीं बल्कि आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से जलवा बिखेर चुके कैरेबियन ऑलराउंडर काइल मेयर्स हैं.

रासी वैन डेर डुसेन से पहले हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैट शॉर्ट भी टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. जिसके पीछे की वजह उनकी चोट थी. स्टार खिलाड़ी के बाहर होने के बाद टीम ने एक बयान जारी करते बताया था कि हम उनकी फिटनेस को लेकर पहले से ही सतर्क थे. उन्होंने काफी हद तक रिकवरी भी की थी, लेकिन उन्हें दोबारा दर्द शुरू होने लगा था. जिसके बाद उन्हें रिहैब की सख्त जरूरत थी.

Update: Rassie van der Dussen has been ruled out of PSL X due to personal reasons. Another player not coming to the PSL this season 🇵🇰💔



Kyle Mayers will join Islamabad United as replacement for Matt Short & van Dussen ✅