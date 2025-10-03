विज्ञापन
AFG vs BAN: राशिद 'करामाती' खान ने T20I में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने

Rashid Khan record in T20I: भले ही अफगानिस्तान की टीम को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा लेकिन राशिद खान ने बतौर कप्तान एक खास वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है

AFG vs BAN: राशिद 'करामाती' खान ने T20I में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
Rashid Khan record, AFG vs BAN, 1st T20I: राशिद खान ने रचा इतिहास
  • अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहले टी-20 मैच में बांग्लादेश ने चार विकेट से जीत हासिल की.
  • राशिद खान ने बतौर कप्तान टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा पांच बार चार विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है.
  • राशिद खान इतिहास के पहले कप्तान हैं जिन्होंने टी-20 में पांच बार चार विकेट लेने का कारनामा किया है.
Rashid Khan World record in T20I: अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टी-20 मैच में बांग्लादेश को 4 विकेट से जीत मिली. इस मैच में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 9 विकेट पर 151 रन बनाए जिसके बाद बांग्लादेश की टीम 6 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल करने में सफल रही. वहीं, भले ही अफगानिस्तान की टीम को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा लेकिन राशिद खान ने बतौर कप्तान एक खास वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. राशिद खान बतौर कप्तान टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार 4 विकेट हॉल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं. बतौर कप्तान राशिद खान का टी-20 इंटरनेशनल में यह पांचवीं बार है जब उन्होंने गेंदबाजी के दौरान 4 विकेट हॉल करने में सफलता हासिल की है. यह खिलाड़ी इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले कप्तान हैं, उन्होंने जर्सी के चार्ल्स परचार्ड का रिकॉर्ड तोड़ा.

 बता दें कि पूर्ण सदस्य देशों के कप्तानों में, किसी और ने टीम की अगुवाई करते हुए दो बार से ज़्यादा चार विकेट नहीं लिए हैं. श्रीलंका के लसिथ मलिंगा और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, दोनों ने टी20 इंटरनेशनल मैचों में अपने देश की कप्तानी करते हुए दो बार यह उपलब्धि हासिल करने का कमाल किया है. 

बतौर कप्तान T20I मैच में 4 विकेट हॉल करने वाले गेंदबाज

गेंदबाजबतौर कप्तान मैच में 4 विकेटदेश
राशिद खान(5)अफ़ग़ानिस्तान
चार्ल्स पर्चर्ड(4)जर्सी
मोहम्मद असलम (3) कुवैत
मोअज़्ज़म बेग(3)मलावी
हर्नान फेनेल(3)अर्जेंटीना
मार्क पावलोविच(3)सर्बिया
ज़ीशान मकसूद (3)ओमान

ऐसा करने वाले दुनिया के पहले कप्तान

इसके अलावा राशिद खान,  पर्चार्ड के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टीम की अगुवाई करते हुए 10 बार तीन विकेट हॉल किए हैं और पूर्ण सदस्य टीम की ओर से ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज हैं.  उन्होंने जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा के रिकॉर्ड को तोड़ा है. 

बतौर कप्तान मैच में 3 विकेट हॉल करने वाले कप्तान

खिलाड़ीबतौर कप्तान मैच में 3 विकेटदेश
राशिद खान 10अफ़ग़ानिस्तान
सिकंदर रज़ा9ज़िम्बाब्वे
स्टुअर्ट ब्रॉड5 इंग्लैंड
टिम साउदी5न्यूजीलैंड
