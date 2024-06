राशिद खान के नाम दर्ज हुआ ऐतिहासिक रिकॉर्ड, टूट स्टार गेंदबाज का सबसे बड़ा कीर्तिमान

Rashid Khan Created History: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान ने इतिहास रच दिया है. वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट चटकाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं. राशिद खान से पहले यह ऐतिहासिक करिश्मा न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज टीम साउथी के नाम दर्ज था. उन्होंने 118 टी20 मुकाबलों में 150 विकेट के आंकड़े को छुआ था. वहीं राशिद ने अपने 92वें मुकाबले में ही इस उपलब्धि को प्राप्त कर लिया है.

25 वर्षीय स्टार क्रिकेटर ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के 52वें मुकाबले में तौहीद हृदयोय को आउट करते हुए यह खास उप्ल्सब्धि प्राप्त की. उन्होंने अपनी टीम के लिए 'करो या मरो' मुकाबलों में आज कुल 4 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 23 रन खर्च करते हुए 4 विकेट चटकाए. उनके उनके शिकार सौम्या सरकार, तौहीद हृदयोय, महमूदुल्लाह और रिशद हुसैन बने.

