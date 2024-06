''ना तो अफ्रीका की टीम मजबूत है ना...'', जिसने सिखाया AFG को क्रिकेट का ककहरा, जानें उन्होंने जीत पर क्या कहा

Afghanistan Batting Coach Umesh Patwal Big Statement: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. राशिद एंड कंपनी पहली बार टी20 वर्ल्ड कप 'सेमी फाइनल' टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने में कामयाब हुई है. उसका अगला मुकाबला अब 27 जून को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के साथ है. उससे पहले अफगान टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच उमेश पटवाल ने बड़ा बयान दिया है. NDTV के साथ हुई खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, ''मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं. मैंने पहले ही कहा था कि हमारी टीम कम से कम सेमी फाइनल में जरूर पहुंचेगी. उन्होंने करके दिखाया है. वह डिजर्व करते हैं.''

यही नहीं उमेश पटवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 'सेमी फाइनल'' जंग को लेकर भी बयान दिया है. उनका कहना है, ''ना तो दक्षिण अफ्रीका की टीम मजबूत है ना ये टीम कमजोर है. बल्कि, अफगानिस्तान का जो स्पिन अटैक है उसकी वजह से मैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अफगानिस्तान के जीत की ज्यादा संभावनाएं देखता हूं. अफगानिस्तान के सेमीफाइनल की जीत की 60 फीसदी संभावनाएं हैं. अफगानिस्तान की टीम को बहुत बहुत बधाई.''

GOING TO THE SEMI-FINALS 🤯



Afghanistan defeat Bangladesh in a thriller 📲https://t.co/Jpe4CazJFY#T20WorldCup #AFGvBAN pic.twitter.com/3GLYcoXWtk