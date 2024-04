BAN vs SL: श्रीलंकाई टीम ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास, 48 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर मचाई खलबली

ये भी पढ़े- धोनी का 42 साल की उम्र में धमाका, T20 में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व क्रिकेट को चौंकाया

इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के नाम था, भारत ने साल 1976 में कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में 524/9 रन बनाकर पारी घोषित की थी, उस दौरान भी किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया था. यानी भारत के द्वारा बनाए गए इस अनोखे रिकॉर्ड को 48 साल बाद श्रीलंका ने तोड़ दिया है.

शतक के बिना उच्चतम टेस्ट स्कोर (Highest Test totals without an individual hundred)

श्रीलंका- 531 vs बांग्लादेश, 2014, बेस्ट स्कोर 93

भारत - 524/9d vs न्यूजीलैंड 1976, बेस्ट स्कोर 70

ऑस्ट्रेलिया- 520/7d vs वेस्टइडीज 2009, बेस्ट स्कोर 99

साउथ अफ्रीका- 517 vs ऑस्ट्रेलिया, 1998, बेस्ट स्कोर 87 नाबाद

पाकिस्तान- 500/8d vs ऑस्ट्रेलिया, 1981, बेस्ट स्कोर 95

वहीं, कामिंदु मेंडिस ने पहली पारी में नाबाद 92 रन बनाए. मेंडिस भले ही शतक नहीं लगा पाए लेकिन गावस्कर के 53 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी करने में सफल हो गए हैं. कामिंदु टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के ऐसे तीसरे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने अपने शुरूआती 4 टेस्ट पारियों में 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया हो. इससे पहले किसी बल्लेबाज ने आखिरी बार ऐसा कारनामा टेस्ट में साल 1971 में किया था, जब सुनील गावस्कर ने अपने शुरूआती टेस्ट के 4 पारियों में 50 से ज्यादा का स्कोर बनानें में सफलता हासिल की थी.