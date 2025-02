Ranji Trophy: विदर्भ के हर्ष दुबे ने रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास, कारनामा करने वाले 91 साल में पहले गेंदबाज बने

Harsh Dube creates history: विदर्भ के बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे (Harsh Dubey creates history) ने रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया है. उन्होंने शुक्रवार को विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में केरल के खिलाफ (Vidarbha vs Kerala) फाइनल (Ranji Trophy Final) के तीसरे दिन 88 रन देकर 3 विकेट चटकाए और इसी के साथ ही हर्ष रणजी ट्रॉफी के एक ही सत्र में सबस अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए. केरल द्वारा पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किए जाने पर विदर्भ के पहली पारी में 379 रन बनाने के बाद गेंदबाजी करते हुए दुबे ने तीसरे दिन चाय के बाद एम.डी. निधिश को आउट करके पारी का अपना तीसरा विकेट हासिल किया. इससे पहले, युवा बाएं हाथ के स्पिनर ने केरल के दूसरे शीर्ष स्कोरर आदित्य सरवटे को 79 रन पर आउट किया और लंच से ठीक पहले सलमान निजार ( इस सत्र में केरल के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी) को एलबीडब्ल्यू आउट किया. इसी के साथ ही हर्ष दुबे रणजी ट्रॉफी के करीब 91 साल के इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा लेने वाले गेंदबाज बन गए. दुबे ने अभी तक इस सीजन में 69 विकेट लिए है. फाइनल मुकाबले में अभी दो दिन का खेल बाकी है

Relive 📹 Triple Treat The 3⃣ wickets that helped Vidarbha all-rounder Harsh Dubey break the record for most wickets in a #RanjiTrophy season #RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank | #Final Scorecard https://t.co/up5GVaflpp pic.twitter.com/xmyvOjiq36

हर्ष दुबे ने 3-88 के अपने प्रदर्शन के साथ ही बिहार के आशुतोष अमन को पीछे छोड़ दिया. आशुतोष ने 2018-19 सत्र में 68 विकेट लिए थे. साथ ही, उन्होंने टीम इंडिया के लिए खेल चुके लेफ्टी पेसर जयदेव उनाडकट को भी पीछे छोड़ दिया. उनाडकट ने साल 2019-20 अभियान में 67 विकेट लिए थे.

साल 2024-25 सत्र के दौरान दुबे का लगातार प्रदर्शन विदर्भ की सफलता में महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें मुंबई के खिलाफ सेमीफाइनल में उनका निर्णायक क्षण आया. दूसरी पारी में उनके सात विकेट लेने की बदौलत विदर्भ ने यादगार जीत दर्ज की और फाइनल में अपनी जगह पक्की की. दुबे ने मुंबई पर विदर्भ की सेमीफाइनल जीत में अहम भूमिका निभाई. तब उन्होंने इस सत्र में सातवीं बार पांच विकेट लेने का कारनामा किया जो एलीट ग्रुप के गेंदबाजों के बीच एक संस्करण में संयुक्त रूप से सबसे अधिक है.

Harsh Dubey now has MOST wickets in a Ranji Trophy edition.



69* - HARSH DUBEY (Vidarbha) in 2024/25

68 - Ashutosh Aman (Bihar) in 2018/19

67 - Jaydev Unadkat (Saurashtra) in 2019/20

64 - Bishan Bedi (Delhi) in 1974/75

62 - Dodda Ganesh (Karnataka) in 1998/99

62 - Kanwaljit Singh… pic.twitter.com/9IPQ6SYV1i