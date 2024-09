Champions Trophy 2025: "भारत अगर पाकिस्तान आय तो...", चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर रमीज़ राज ने दे दिया बड़ा बयान

Ramiz Raja on Team India for Champion's Trophy 2025: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ़ नहीं है की भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी या नहीं लेकिन इस बीच पाकिस्तानी दिग्गज रमीज़ राजा ने बड़ा बयान दिया है, रमीज़ ने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी (Ramiz Raja on IND vs PAK Champion's Trophy) को लेकर कहा की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया को क्रिकेट के नज़रिये से तो जरूर आना चाहिए क्योंकि इंडिया का क्रिकेट ऊपर जा रहा है और मैं ये यकीन करता हूँ की ये दिलों को जोड़ती है. उन्होंने एक क्रिस्टल बॉउल दिखते हुए कहा की मैं इसमें से आपको जवाब नहीं दे सकता की टीम इंडिया पाकिस्तान आ रही है. इसमें भी कन्फ्यूजन है और अगर आती है तो ये बहुत अच्छा होगा.

ICC के मुख्य कार्यकारी ज्योफ एलार्डिस ने कहा था

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के मुख्य कार्यकारी ज्योफ एलार्डिस ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट करने की "कोई योजना नहीं" है, जो अगले साल की शुरुआत में पाकिस्तान में आयोजित होने वाली है. जैसे-जैसे ICC चैंपियंस ट्रॉफी करीब आ रही है, अनिश्चितता बनी हुई है कि भारत इस प्रमुख आयोजन में खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगा या नहीं. 2008 में एशिया कप के बाद से, भारत ने दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण पाकिस्तान में कोई क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं खेला है.

दिसंबर 2012 में भारत में एक सीरीज दोनों देशों के बीच अंतिम द्विपक्षीय श्रृंखला थी. तब से, दोनों देश केवल ICC टूर्नामेंट और एशिया कप में ही भिड़े हैं. दुबई में महिला T20 विश्व कप के लिए आयोजित एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, ज्योफ ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्थल में बदलाव के बारे में कोई योजना नहीं है.

जियो सुपर के हवाले से ज्योफ ने कहा, "चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है." इस वर्ष की शुरुआत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (णणघ) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय टीम अगले वर्ष आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान तभी भेजी जाएगी जब केंद्र सरकार इसकी अनुमति देगी.

(ANI इनपुट के साथ)