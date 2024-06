विराट ने हाथ में ट्रॉफी दी और... जब पहली बार यूं जज्बातोंं के सैलाब में बह गए द्रविड़

Rahul Dravid's Never-Before-Seen Reaction: 'द वॉल' के नाम से जाने जाने वाले राहुल द्रविड़ के लिए 29 जून का दिन काफी यादगार रहा. कोच के तौर पर उन्होंने भारत को टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया . द्रविड़ के लिए यह उनके करियर का सबसे अहम पड़ाव रहा है. पहली बार राहुल द्रविड़ ने विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है, भले ही वो इस बार कोच ही क्यों न था. राहुल द्रविड़ हमेशा से एक ऐसे खिलाड़ी और व्यक्ति के तौर पर जाने गए हैं जो कभी भी अपने ऊपर इमोशन को आने नहीं देते हैं. लेकिन टी-20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद राहुल द्रविड़ ने जिस अंदाज में जश्न मनाया है उसने फैन्स को दीवाना कर दिया है. ऐसा पहली बार है जब द्रविड़ इतने एग्रेसिव नजर आए हैं. द्रविड़ ने जिस अंदाज में जश्न मनाया है उसे देखकर फैन्स भी भावुक हो गए हैं. बता दें कि यह आखिरी बार था जब राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के साथ बतौर कोच दिखाई दे रहे थे.

𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗙𝗶𝗻𝗶𝘀𝗵! ☺️ 🏆



Signing off in a legendary fashion! 🫡 🫡



Congratulations to #TeamIndia Head Coach Rahul Dravid on an incredible #T20WorldCup Campaign 👏👏#SAvIND pic.twitter.com/GMO216VuXy — BCCI (@BCCI) June 29, 2024

द्रविड़ का एग्रेसिव जश्न

जैसे ही भारत ने खिताब जीता वैसे ही राहुल द्रविड़ अपने सीट से उठकर एग्रेसिव अंदाज में जश्न मनाने लगे. ऐसा पहली बार है जब दुनिया ने द्रविड़ को खुले तौर पर अपने इमोशन को जाहिर करते हुए देखा गया. फैन्स भी राहुल के इस जश्न में शामिल हुए हैं. राहुल द्रविड़ और टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने मिलकर जश्न मनाया, यह एक ऐसा नजारा था जो इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया था. 51 साल के द्रविड़, रोहित और कोहली के साथ जश्न मना रहे थे. खिलाडियों ने राहुल द्रविड़ को अपने कंधों पर उठा लिया. द्रविड़ के इमोशनल उनके चेहरे पर झलक रही थी.

It's that sigh of relief in the end from Rahul Dravid after his aggressive celebration. pic.twitter.com/ZDeXiiLr7k — Aditya Saha (@Adityakrsaha) June 29, 2024

Rahul Dravid finally unleashed all his emotions.. this is a moment too! pic.twitter.com/52Pb3uHHDV — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) June 29, 2024

विराट कोहली ने ऐसा कर जीता दिल

भारतीय टीम खिताब जीतने के बाद जश्न मना रही थी. खिताब जीतने पर विजेता ट्रॉफी कोहली के हाथ में थी. तभी विराट ने ट्रॉफी अपने कोच राहुल द्रविड़ को दी और उनसे खुल कर जश्न मनाने को कहा, फिर क्या था, राहुल द्रविड़ सबकुछ भूल गए.. द्रविड़ ने हाथों में विजेता ट्रॉफी लेकर जोश के साथ हाथ ऊपर किया. इसके बाद खिलाड़ियों ने मिलकर राहुल द्रविड़ को गोद में उठा लिया. राहुल द्रविड़ पहली बार ऐसे दिखे थे. उनके चेहरे पर जज्बातों का सैलाब नजर आ रहा था. उनके आंसुओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि 'दीवार' बह गई ..