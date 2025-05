KKR vs RR: 'ये दुख काहे खत्म नहीं होता' जीता हुआ मैच एक रन से हारता हुआ देख खुद पर यकीन नहीं कर पा रहे राहुल द्रविड़, रिएक्शन वायरल, Video

Rahul Dravid Speechless reaction viral: आईपीएल 2025 के 53वें मैच में राजस्थान रॉयल्स को एक रन से केकेआर (KKR vs RR, IPL 2025) से हरा दिया. एक ओर राजस्थान इस मैच को जीत रही थी लेकिन आखिर में केकेआर ने बाजी पलटी और एक रन से मैच जीतने का कमाल कर दिखाया. बता दें कि राजस्थान को आखिरी गेंद पर 3 रन की दरकार थी लेकिन वैभव अरोड़ा ने कमाल करते हुए राजस्थान को तीन रन बनाने से रोक दिया. राजस्थान के जोफ्रा ऑर्चर आखिरी गेंद पर रन आउट हो गए और. इस तरह से राजस्थान यह मैच एक रन से हार गई. वहीं, दूसरी ओर राजस्थान को इस तरह से हारता हुए देख टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid reaction viral) खुद पर यकीन नहीं कर पाए और एक टक अपनी टीम की हार को निहारते नजर आए. द्रविड़ के चेहरे पर जो इमोशनल नजर आए उसे देखकर समझा जा सकता था कि वो कितने शॉक्ड में हैं.

