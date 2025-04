VIDEO: वैभव सूर्यवंशी के शतक पर चोटिल पैर पर ही उठ खड़े हुए राहुल द्रविड़, T20 विश्व कप के बाद पहली बार दिखा जश्न का ऐसा अंदाज

Rahul Dravid Celebration on Vaibhav Suryavanshi Century IPL 2025: वैभव सूर्यवंशी, एक ऐसा खिलाड़ी जो 2024 आईपीएल मेगा नीलामी के दौरान अपना नाम बैग से निकाले जाने के बाद से रिकॉर्ड तोड़ रहा है. 1.1 करोड़ रुपये की भारी भरकम कीमत पर उनकी सेवाएँ हासिल करने के बावजूद, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि राजस्थान रॉयल्स उन्हें खेलेगा, अकेले ही वे आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज़ शतक लगाएँगे. उनके 35 गेंदों में शतक ने राजस्थान रॉयल्स को आठ विकेट की बड़ी जीत दिलाई क्योंकि सवाई मानसिंह स्टेडियम में घरेलू टीम 200+ के स्कोर का पीछा करने वाली सबसे तेज़ टीम बन गई क्योंकि उन्होंने 210 रन के लक्ष्य को 25 गेंदों में 15.5 ओवर में हासिल कर लिया.

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल करियर का पहला शतक लगाते ही इतिहास रच दिया. 94 के स्कोर पर खेल रहे वैभव ने जैसे ही लेग साइड में छक्का लगाया जिसके बाद पूरा स्टेडियम इस ऐतिहासिक पारी को सलाम करता हुआ नजर आया मानो जश्न का ऐसा नजारा कभी स्टेडियम में दिखा ही ना हो 14 साल के होनहार खिलाड़ी ने ऐसी कमाल पारी जो खेला. इस जश्न के दौरान की सबसे अलग तस्वीर वो दिखी जिसमे राहुल द्रविड़ जो पैर में चोट की वजह से व्हील चेयर का सहारा लेते हुए कई दफा नजर आए, उन्होंने अपने दर्द की परवाह किये बिना उसे भूल कर उठ खड़े हुए और युवा खिलाड़ी का हौसलाअफजाई किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

सूर्यवंशी की 101 रनों की पारी, जिसमें उन्होंने 11 गगनचुंबी छक्के और सात चौके लगाए, ने मनीष पांडे (19 वर्ष 253 दिन), ऋषभ पंत (20 वर्ष 218 दिन) और देवदत्त पडिक्कल (20 वर्ष 289 दिन) को पीछे छोड़ते हुए टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे कम उम्र के शतक बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने यह कारनामा 14 वर्ष 32 दिन की उम्र में किया था. यह टूर्नामेंट का दूसरा सबसे तेज शतक भी है, इससे पहले क्रिस गेल ने 30 गेंदों में शतक बनाया था. यह किसी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक है, जिसने यूसुफ पठान के 37 गेंदों में शतक बनाने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

