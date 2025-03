सिकंदर कभी हालात के आगे झुकता नहीं... बैसाखी के सहारे RR के कैंप में पहुंच राहुल द्रविड ने दिखाए अपने फौलादी इरादे

Rahul Dravid Reaches Rajasthan Royals Camp On Crutches Ahead Of IPL: जो मुश्किलों के आगे भी अपना हौसला नहीं खोता है उस लीडर का नेतृत्व अच्छा होता है ये पंक्ति हम अकसर एक अच्छे लीडर के बारे में सुनते हुए आए हैं, तो इससे यह तो साबित होता है कि राजस्थान रॉयल्स को लीडर तो अच्छा मिला है क्योंकि बैसाखी पर होने के बाद भी राहुल द्रविड ने स्टेडियम पहुंच अपनी टीम का हौसला बढ़ाया है.

दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम,फरहान अख्तर की इन पंक्तियों को साबित किया है राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने और बाधाओं से हार न मानकर और बैसाखी पर होने के बाद भी मैदान में पहुंच कर न राहुल ने लोगों को दिल जीता बल्कि उन्होंने अपनी टीम का हौसला भी बढ़ाया है.

Head Coach Rahul Dravid, who picked up an injury while playing Cricket in Bangalore, is recovering well and will join us today in Jaipur 💗 pic.twitter.com/TW37tV5Isj

आईपीएल 2025 का आगाज होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और सभी टीमों की तैयारियां जोरों पर है और खिलाड़ियों ने भी आईपीएल को लेकर अपनी तैयारियां शुरु कर दी है, वहीं आईपीएल शुरू होने से पहले राजस्थान रॉयल्स के कोच राहुल द्रविड़ ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और लोगों को एक बार फिर अपना फैन बना दिया है. सिकंदर कभी भी हालत के आगे नहीं झुकता और सफल लीडर कभी विपत्तियों के आगे नहीं रुकता ये साबित किया है आरआर के कोच राहुल द्रविड़ ने, एक ओर जहां उनको पिछले सप्ताह बेंगलुरु में एक क्लब मैच के दौरान बाएं पैर में चोट लग गई थी जिसकी जानकारी भी आईपीएल फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करते हुए दी थी जिसमें द्रविड़ अपने बाएं पैर में प्लास्टर पहने हुए दिखाई दिए थे और बुधवार को राजस्थान रॉयल्स के एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी थी की 'मुख्य कोच राहुल द्रविड़' जिन्हें बेंगलुरु में क्रिकेट खेलते समय चोट लगी थी, अब ठीक हो रहे हैं और आज जयपुर में हमारे साथ जुड़ेंगे'

Rahul Dravid got injured while playing cricket at his home town but he has arrived in Rajasthan to look after the progress of his team for IPL 2025.



- A BIG SALUTE TO THE WALL 🙇 pic.twitter.com/bSqaYQ4BRT