विज्ञापन
विशेष लिंक

मैकलम के बाद द्रविड़ भी इंग्लैंड के टेस्ट कोच बनने के दावेदारों में, जानें कौन-कौन है रेस में

ब्रैंडन मैकमल को टेस्ट कोचिंग से हटाए जाने के बाद इंग्लिश अखबार के अनुसार के बडे़ नाम अगला कोच बनने की रेस में हैं. और इनमें एक नाम राहुल द्रविड़ का भी है

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
मैकलम के बाद द्रविड़ भी इंग्लैंड के टेस्ट कोच बनने के दावेदारों में, जानें कौन-कौन है रेस में
भारत के पूर्व कोच राहुल द्रविड़
Source: Social media
लंदन:

ब्रैंडन मैकुलम को टेस्ट में खराब प्रदर्शन के बाद इस प्रारूप में इंग्लैंड के कोच पद से हटाए जाने के बाद भारत के महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ उनकी जगह लेने के दावेदारों में शामिल हो गए हैं. ‘डेली टेलीग्राफ' की एक रिपोर्ट के अनुसार द्रविड़ उन संभावित उम्मीदवारों की सूची में शामिल हैं जिनमें इंग्लैंड के पूर्व कोच एंडी फ्लावर और इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर रिचर्ड डॉसन भी हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में इंग्लैंड की 1-2 से हार के बाद टेस्ट कोच के तौर पर मैकुलम का चार साल का कार्यकाल खत्म हो गया. इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अगले साल होने वाली एशेज सीरीज से पहले ‘बदलाव करने का सही समय' मानते हुए यह फैसला लिया. वह वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम के कोच बने रहेंगे.

द्रविड़ (53 वर्ष) ने भारत को 2024 टी20 विश्व कप का खिताब और 2023 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचाया. उन्हें उनके काम करने के तरीके और खेल की गहरी समझ के कारण एक बेहतरीन उम्मीदवार माना जा रहा है. हालांकि, अखबार ने यह भी बताया है कि द्रविड़ की पूर्णकालिक कोचिंग करने की कोई इच्छा नहीं है.

रिपोर्ट के अनुसार, ‘द्रविड़ की पूर्णकालिक कोचिंग करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के टेस्ट कोच पद से उन्हें घर पर ज्यादा समय बिताने और खेल के अपने पसंदीदा प्रारूप को जीवंत बनाए रखने में मदद करने का मौका मिलेगा. इंग्लैंड को कम से कम उनकी दिलचस्पी के बारे में तो पता करना ही चाहिए.'

एंडी फ्लॉवर भी हैं रेस में शामिल

प्रमुख उम्मीदवारों में जिंबाब्वे के महान खिलाड़ी एंडी फ्लावर भी शामिल हैं, जो आधुनिक युग में इंग्लैंड के सबसे सफल कोच रहे हैं. उन्होंने टीम को तीन बार एशेज सीरीज में जीत दिलाई और टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक स्थान तक पहुंचाया. फ्लावर को फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी काफी सफलता मिली है जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ लगातार आईपीएल खिताब जीतना भी शामिल है.

डॉसन एक गंभीर विकल्प, बाकी भी बड़े नाम

ग्लेमॉर्गन के मौजूदा मुख्य कोच डॉसन को भी एक गंभीर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है. उन्होंने काउंटी और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपनी रणनीतिक समझ और कोचिंग कौशल से प्रभावित किया है. रिपोर्ट में जिन अन्य नामों का जिक्र है, उनमें श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा, इंग्लैंड लायंस के कोच एंड्रयू फ्लिंटॉफ, पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच जस्टिन लैंगर शामिल हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rahul Dravid, India, England, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com