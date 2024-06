गुरबाज़- जादरान ने T20 वर्ल्ड कप में मचाई खलबली, बाबर आजम-मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास

T20 World cup 2024: युगांडा के खिलाफ मैच में अफगानिस्तान (Afghanistan vs Uganda) को 125 रनों से शानदार जीत मिली, इस जीत में अफगानिस्तान के गेंदबाज फ़ज़लहक फ़ारूकी ने कमाल की गेंदबाजी की और 5 विकेट लेने में सफल रहे. लेकिन फ़ज़लहक फ़ारूकी से पहले अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज़-इब्राहिम जादरान (Ibrahim Zadran) ने ऐसी बल्लेबाजी की जिसने फैन्स का दिल जीत लिया. दोनों ने मिलकर केवल 14.3 ओवर में 154 रन की साझेदारी दी. रहमानुल्लाह गुरबाज़ (Rahmanullah Gurbaz) ने जहां 45 गेंद पर 76 रन की पारी खेली तो वहीं, दूसरी ओर इब्राहिम जादरान ने 46 गेंद पर 70 रन की तूफारी पारी खेली, दोनों ने मिलकर 5 छक्के और 13 चौके लगाए.

बता दें कि जादरान और गुरबाज ने आतिशी पारी खेलकर T20 World Cup में इतिहास रच दिया. जादरान और गुरबाज के द्वारा पहले विकेट के लिए की गई 154 रन की साझेदारी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहले विकेट के लिए की गई दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी करने का रिकॉर्ड है. इस मामले में पहले नंबर पर जोस बटलर औऱ एलेक्स हेल्स के नाम है. दोनों ने मिलकर 2022 के टी-20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की ओर से खेलते हुए भारत के खिलाफ पहले विकेट के लिए 170 रन जोड़े थे. (Highest partnerships by runs for the 1st Wicket in T20 World Cup)

वहीं, इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज़ और इब्राहिम ज़दरान ने टी 20 वर्ल्ड कप में चौथी सबसे बड़ी साझेदारी करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. अफगानिस्तान की ओर से किसी भी विकेट के लिए की गई टी-20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है.