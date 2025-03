Rachin Ravindra: 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बनकर खुश नहीं हैं रचिन रवींद्र, जानें उनके दर्द का क्या है कारण

Rachin Ravindra Became Player of The Tournament of ICC Champions Trophy 2025: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में जरुर न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त मिली है, लेकिन टूर्नामेंट के दौरान रचिन रवींद्र का प्रदर्शन सराहनीय रहा. अपनी टीम के लिए उन्होंने जिन-जिन मुकाबलों में हिस्सा लिया. उन सब में बेहतरीन प्रदर्शन किया. यही वजह है कि उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' के खास सम्मान से नवाजा गया है.

फाइनल मुकाबले के बाद युवा ऑलराउंडर ने अपनी दिल की बात साझा करते हुए कहा, 'ये अहसास थोड़ा कड़वा-मीठा है. फाइनल मुकाबला शानदार था. व्यक्तिगत पुरस्कार मिलना अच्छा लगता है, लेकिन टीम के लिए खेलना उससे भी खास होता है. क्योंकि यहां अच्छी पिचों पर खेलने का मौका मिलता है.'

25 वर्षीय खिलाड़ी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'मुझे टूर्नामेंट क्रिकेट पसंद है क्योंकि इसमें एक लक्ष्य के लिए खेलते हैं. अपने प्रदर्शन पर गर्व है और बहुत सारे लोगों का शुक्रगुजार हूं. ट्रॉफी जीतकर इसे और खास बनाना अच्छा होता, लेकिन क्रिकेट कभी-कभी निर्दयी खेल साबित होता है.'

रचिन रवींद्र ने कहा, 'हमारी टीम में हर खिलाड़ी का अपना योगदान है. यहां कोई स्थापित खिलाड़ी या नया खिलाड़ी नहीं है. हम एक टीम की तरह खेलते हैं और अपने खेल पर ध्यान देते हैं.'

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रचिन रवींद्र का प्रदर्शन

बात करें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रवींद्र के प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने अपनी टीम के लिए कुल चार मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच चार पारियों में वह दो शतक के बदौलत 263 रन बनाने में कामयाब रहे. वहीं गेंदबाजी के दौरान उन्हें तीन सफलता हाथ लगी.

रचिन रवींद्र का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें रचिन रवींद्र के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए अबतक कुल 32 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 28 पारियों में 44.3 की औसत से 1196 रन निकले हैं. वहीं गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 23 पारियों में 45.2 की औसत से 20 सफलता प्राप्त की है. (अरिंदम के इनपुट के साथ)

