T20 World cup 2024: क्विंटन डी कॉक का T20I में ऐतिहासिक कारनामा, ऐसा करने वाले इकलौते साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज बने

Quinton de Kock record in T20I: क्विंटन डी कॉक ने टी-20 इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका के लिए इतिहास रच दिया है. क्विंटन डी कॉक टी-20 इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका के लिए सबसे पहले 2500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. अब डीकॉक T20I में साउथ अफ्रीका की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इस रिकॉर्ड के अलावा क्विंटन डी कॉक टी-20 इंटरनेशनल में 100 छक्का लगाने का कारनामा भी कर दिखाया है. दरअसल, सुपर 8 (T20 World Cup SA vs ENG) में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में क्विंटन डी कॉक ने धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की. डी कॉक ने 38 गेंद पर 65 रन की पारी खेली, अपनी पारी में क्विंटन डी कॉक ने 4 चौके और चार छक्के लगाने में कामयाबी पाई. क्विंटन डी कॉक ने मैच में 22 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया. डीकॉक टी-20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज आरोन जोन्स की बराबरी करने में सफल हो गए हैं. यूएसए के आरोन जोन्स ने भी 22 गेंद पर पचासा लगाने में कामयाबी पाई है.

Quinton de Kock receives the @Aramco POTM after his 65 off 38 balls laid the foundation for a Proteas victory 🏅#ENGvSA #T20WorldCup pic.twitter.com/nCKi1ZhnSP