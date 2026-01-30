SA vs WI: क्विंटन डी कॉक ने रचा इतिहास, T20 में फाफ डु प्लेसिस के बाद कारनामा करने वाले दूसरे अफ्रीकी बैटर

Quinton de cock T20 Record SA vs WI: क्विंटन डी कॉक ने गुरुवार को सुपरस्पोर्ट पार्क में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका के लिए सीरीज जिताने वाला शतक बनाने के लिए उधार के बल्ले का इस्तेमाल किया. वेस्टइंडीज ने अपने 20 ओवर में 4 विकेट पर 221 रन बनाए, लेकिन डी कॉक शानदार फॉर्म में थे और साउथ अफ्रीका ने 15 गेंदें बाकी रहते सात विकेट से मैच जीत लिया. 33 साल के इस खिलाड़ी ने 49 गेंदों में करियर का सर्वश्रेष्ठ 115 रन बनाने के लिए छह चौके और 10 छक्के लगाए. यह साउथ अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज़ था, जो 2023 में इसी मैदान पर इसी टीम के खिलाफ बनाए गए 259 रन के बाद दूसरे नंबर पर था.

डी कॉक ने अपना एकमात्र दूसरा T20I शतक भी उसी मैच में बनाया था, जिसमें उन्होंने 44 गेंदों में ठीक 100 रन बनाए थे. इसी का डी कॉक T20 में 12 हज़ार रन बनाने वाले फाफ डु प्लेसिस के बाद दूसरे साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी बन गए हैं. डी कॉक ने कहा, "मैंने एक गलती की और अपने कुछ बल्ले घर पर छोड़ दिए थे," जिन्होंने उभरते हुए सितारे डेवाल्ड ब्रेविस से बल्ला उधार लिया था.

डी कॉक ने कहा, "सेंचुरियन में फिर से प्रोटियास रंगों में बल्लेबाजी करना अच्छा लग रहा है," जिन्होंने पिछले सीजन में वापसी करने से पहले 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लिया था. "हम इस मैदान पर पहले भी इस स्थिति में रह चुके हैं - यह एक हाई-स्कोरिंग ग्राउंड है."

डी कॉक ने साथी बाएं हाथ के बल्लेबाज रयान रिकेल्टन के साथ दूसरे विकेट के लिए 162 रन की साझेदारी की, जिन्होंने 77 रन बनाए. वेस्टइंडीज का कुल स्कोर ब्रैंडन किंग (49) और शिमरोन हेटमायर (75) के बीच 62 गेंदों में 126 रन की दूसरे विकेट की साझेदारी पर आधारित था.

साउथ अफ्रीका ने बीच के ओवरों में रन रेट को कम किया, जिसमें बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज ने चार ओवर में 22 रन देकर दो विकेट लिए. लेकिन शेरफेन रदरफोर्ड ने 24 गेंदों में 57 रन बनाकर पारी को देर से गति दी.

सबसे ज्यादा नुकसान साउथ अफ्रीका के सबसे तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्टजे को हुआ, जिन्होंने तीन ओवर में बिना कोई विकेट लिए 59 रन दिए. रदरफोर्ड की वजह से वेस्टइंडीज ने आखिरी चार ओवर में 68 रन बनाए. वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने कहा, "बैटिंग काफी अच्छी थी." "लेकिन सेंचुरियन में बॉलिंग के लिए हालात बहुत मुश्किल हैं."