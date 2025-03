KRK vs RCB: फिल साल्ट का धमाका, आरसीबी के लिए ऐसा रिकॉर्ड बनाकर दुनिया को चौंकाया

Phil Salt record in IPL: आईपीएल में आरसीबी (KKR vs RCB) के लिए अपना पहला मैच खेलने वाले फिल साल्ट ने केकेआर के खिलाफ मैच में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 56 रन की पारी खेली. आईपीएल में आरसीबी के लिए साल्ट (Phil Salt) का यह पहला अर्धशतक था. आरसीबी के लिए आईपीएल में डेब्यू करते हुए फिल साल्ट ने अर्धशतकीय पारी खेली और एक खास कमाल कर दिया. फिल साल्ट आरसीबी के लिए डेब्यू मैच में 50 से ज्यादा रन की पारी खेलने वाले 7वें बल्लेबाज बन गए हैं. साल्ट से पहले ऐसा कारनामा आरसीबी के लिए सबसे पहले 2008 में श्रीवत्स गोस्वामी ने किया था. उसके बाद एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, युवराज सिंह, पडिकक्ल और फाफ ने कर दिखाया था.

आईपीएल (IPL) में डेब्यू पर आरसीबी के लिए 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज (50+ scores for RCB on debut in IPL)

52 - श्रीवत्स गोस्वामी Vs दिल्ली डेयरडेविल्स (DC), 2008

54* - एबी डिविलियर्स Vs Kochi Tuskers Kerala, 2011

102* - क्रिस गेल Vs KKR, 2011

52* - युवराज सिंह Vs DC, 2014

56 - देवदत्त पडिक्कल Vs SRH, 2020

88 - फाफ डु प्लेसिस Vs PBKS, 2022

56 - फिल साल्ट Vs KKR, 2025*

कोहली और साल्ट ने मिलकर खेली तूफानी पारी

कोहली और साल्ट ने केकेआर के खिलाफ मैच में तूफानी पारी खेली, कोहली ने जहां 36 गेंद पर नाबाद 59 रन की पारी खेली तो वहीं, साल्ट ने 56 रन बनाए थे. साल्ट और कोहली ने पहले विकेट के लिए 95 रन की साझेदारी की है. साल्ट ने 31 गेंद पर 56 रन बनाए जिसमें 9 चौके और दो छक्के शामिल रहे. वहीं, कोहली ने 31 गेंद पर 59 रन बनाने में सफलता हासिल की. कोहली ने अपनी पारी में 4 चौके और तीन छक्के लगाए तो वहीं, साल्ट ने अपनी तूफानी पारी में 9 चौके और दो छक्के लगाने का कमाल किया.