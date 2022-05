रवि शास्त्री के नए अवतार से लोगों को लगा झटका, स्टाइलिश Photos से मचाया तहलका, बोले- Happy hours always

यह पढ़ें- GT vs RCB: आरसीबी के खिलाफ मिली हार के बाद कैप्टन पांड्या ने कहा- हम दस रन पीछे रह गए

इन तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि वे किसी पार्टी में अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे. क्रिकेटर से कॉमेंटेटर बने रवि शास्त्री इन तस्वीरों में कलरफुल ड्रेस पहनी हुई है. कलरफुल चश्में बनाए हुए हैं. तस्वीरों में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.

पहली तस्वीर रवि शास्त्री ने अपने टविटर हैंडर से यह शेयर की थी जिसमें उन्होंने बड़ा ही मजेदार सा कैप्शन दिया है उन्होंने लिखा कि उस समय गुड मॉर्निंग लिखना एक फॉर्मेलिटी लगता है जब आप रात भर सोए ही ना हो..



इसके बाद दूसरी तस्वीर उन्होंने ये शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि "माय फैमिली लिव इन मुंबई, एंड आई लिव इन द मूमेंट" 3500 से ज्यादा लोगों ने इस फोटो को रिट्वीट किया है औऱ फैंस का जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं.

तीसरी तस्वीर उन्होंने यह शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि "You're in her DMs. She's on my VIP guestlist". इस तस्वीर में वे लाल रंग का ड्रेस में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. फैंस ने लिखना शुरू कर दिया है कि इनके अंदर रणवीर सिंह औऱ हार्दिक पांड्या दोनों छिपे हुए हैं.

इतना ही नहीं उन्होंने ट्वीटर पर अपने स्टेटस में लिखा है कि Happy hours always. लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि रवि शास्त्री आखिर किस मूड में हैं.