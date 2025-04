PBKS vs RR: 'वह ज्यादा दिन..', तूफानी पारी के बाद जायसवाल के लिए पठान के बड़े बोल

पिछले कुछ दिनों से अलग ही मुद्दे के लिए चर्चा में चल रहे स्टार लेफ्टी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvsi jaiswal) का इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2024) में पिछले तीन मैचों से चला आ रहा सूखा शनिवार को पंजाब किंग्स (PBKS vs RR) के खिलाफ चौथे मैच में खत्म हो गया. जायसवाल के 45 गेंदों पर 3 चौकों और 5 तूफानी छक्कों से बनाए 67 रनों ने फैंस ही नहीं, बल्कि पूर्व दिग्गजों को भी गदगद कर दिया. और पूर्व ऑलराउंडर ने इस लेफ्टी बल्लेबाज के बारे में बड़े बोल पोस्ट किए, तो इस फैंस का भी पूरा-पूरा समर्थन मिला. यशस्वी के अर्द्धशतक के बाद पठान ने X पर लिखा, 'देर-सबेर जायसवाल को फॉर्म में आना ही था. वह इतना अच्छा खिलाड़ी है कि ज्यादा दिन नहीं चूक सकता. पारी की शुरुआत पर उनकी टाइमिंग एक महत्वपूर्ण बात रही.' पठान का दिल से कमेंट करना भर था कि फैंस की भी धड़ाधड़ प्रतिक्रिया शुरू हो गई. आप देखिए कि जायसवाल के चाहने वालों को कितना ज्यादा भरोसा है उन पर

Bro just need a start

Now he will wear orange cap soon 🧡 — Anushka choudhary (@Choudhary___007) April 5, 2025

बिल्कुल...एकदम सही बात

He will comeback soon — 𝑯𝒂𝒔𝒏𝒂𝒊𝒏 (@hasnainhu02) April 5, 2025

ऐसे कहने वाले तो बहुत हैं. और यह तो लेफ्टी बल्लेबाज ने बहुत पहले ही साबित कर दिया है

कुल मिलाकर जायसवाल की पारी ने सभी के दिलों के बाग-बाग कर दिया

राजस्थान के लिए अच्छी बात यह रही कि जायसवाल की फॉर्म समय रहते उसे हासिल हो गई