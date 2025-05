PBKS vs RCB, Qualifier 1: डेब्यूटेंट का कोहली ने ताने के साथ किया स्वागत, दिग्गज ने दिया सुझाव, 'यह जवाब देना था'

Kohli taunted on Musheer khan: कोहली कितने बड़े फाइटर है, यह बताने की जरूरत नहीं. उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आने वाला बल्लेबाज अनुभवी है, या पहला ही मैच खेल रहा है. पूर्व कप्तान का मकसद होता है कि फील्डिंग करते समय बल्लेबाज को टेंशन देनी है, तो देनी है. और अपने शब्दों से कोहली ने क्वालीफायर-1 (Qualifier-1) में पंजाब किंग्स (PBKS vs RCB, Qualifier 1) के खिलाफ उसके लिए पहला मैच खेल रहे सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान (Kohli on Musheer) की अपने 'खास शब्दों' से उनके मिजाज की अच्छी खासी परीक्षा ली. कोहली का ताना काम कर गया और मुशीर के डेब्यू पर पानी फिर गया! हालांकि, सोशल मीडिया को कोहली के ताने पसंद नहीं आए, लेकिन सच यह है कि विराट ने युवा खिलाड़ी को जीवनपर्यन्त सबक दिया कि मैदान के बाहर वह उन्हें बल्ला देंगे, लेकिन मैदान पर जिंदगी बहुत ही कठिन है और इसके लिए आप तैयार रहें. यहां एक-एक रन आपको कमाना पड़ता है.

"Pani Pilata Hai..." Virat Kohli making fun of 20 year old #PunjabKings player #Musheerkhan

This looks really saddening when a 20 year old is on the field batting against #RCB and being a legend for many; you make fun of him by saying "ye pani pilata h ". #shamelessViratKohli pic.twitter.com/xJe5gwQsM9 — Swastika Sruti (@SrutiSwastika) May 29, 2025

कोहली का ताना काम कर गया!

यह मुशीर का दुर्भाग्य की कहा जाएगा कि उन्हें अपने पहले ही मैच में तब बैटिंग के लिए उतरना पड़ा, जब पंजाब के 6 विकेट सिर्फ 60 रन पर ही गिर गए. मुशीर आए, तो खिसकर कोहली भी स्लिप में तैनात हो गए. शब्दों से टेप्रामेंट का टेस्ट लेने के लिए! इससे पहले लेग स्पिनर सुयश शर्मा गुगली फेंकते, उससे पहले ही कोहली ने 'शब्दबाण' दाग दिया. 'यह बल्लेबाज कौन है?' कोहली यहीं ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा-'पानी पिलाता है.' माइकऑन था, तो कोहली की आवाज कमेंट्री कर रहे मैथ्यू हेडेन और हर्षा भोगले के कानों में भी पहुंची. मुशीर ने घुटना टेककर बड़ा शॉट खेलकर अपना परिचय देने की कोशिश, लेकिन मुशीर खान बल्ले से परिचय देने में नाकाम हो गए. बिना खाता खोले ही लौट गए, लेकिन हर्षा भोगले का सुझाव मुशीर के लिए जरूर आया.

Did anyone else notice the (probable) lip-sync and gestures from Virat Kohli when Musheer Khan was taking guard?



If true, that's surprising even by his own standards. Definitely not the best demeanour from a 'legend of the game.'#IPL2025 #PBKSvRCB @PunjabKingsIPL @RCBTweets pic.twitter.com/8fQNodGWRD — Siddhesh Khirwadkar (@sid_khirwadkar) May 29, 2025

यह जवाब देना था मुशीर को-हर्षा भोगले

बहरहाल, मुशीर मुंह से तो कुछ नहीं बोले, लेकिन कमेंट्री कर रहे हर्षा भोगले ने सुझाव देते हुए कहा, 'मुशीर को कोहली को सरफराज खान की याद दिलानी चाहिए. सरफराज आरसीबी के लिए कोहली के साथ खेल भी चुके हैं. मुशीर पलट कर कह सकते थे आप मेरे भाई को जानते हैं. उसने भारत के लिए 150 रन बनाए हैं'